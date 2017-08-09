Трамп напомнил КНДР о наличии у США мощнейшего в истории ядерного оружия

"Моим первым распоряжением на президентском посту было обновление и модернизация ядерного арсенала. Он теперь гораздо сильнее и мощнее, чем когда-либо", - написал он в Twitter в среду, 9 августа.

Одновременно американский лидер выразил надежду, что США никогда не придется использовать это оружие. "Но никогда не наступит время, когда мы перестанем быть самой могущественной страной в мире", - добавил он.

Тиллерсон призвал американцев "спать спокойно"

После обмена резкими заявлениями американского президента Дональда Трампа и режима в Пхеньяне госсекретарь США Рекс Тиллерсон направить дискуссию в более мирное русло. Обмен угрозами с Северной Кореей не означает, что США близки к тому, чтобы выбрать военный путь, заявил он, находясь в самолете на пути на американскую авиабазу на острове Гуам.

"Президент обратился к КНДР со столь резким посланием на языке, который понимает Ким Чен Ын, потому что тот, по всей видимости, не владеет дипломатическим языком", - пояснил Тиллерсон сделанное Трампом накануне заявление.

По информации главы внешнеполитического ведомства США, от КНДР не исходит реальной военной угрозы. "Американцы могут спокойно спать по ночам. Ничего из того, что я видел и что мне известно, не свидетельствует о том, что ситуация за последние 24 часа радикально изменилась", - добавил он.

"Огонь и ярость", невиданные ранее

Накануне Дональд Трамп предупредил Северную Корею о жестком ответе в случае повторения угроз в адрес США. "Пхеньяну лучше больше не грозить Соединенным Штатам. Иначе они получат в ответ огонь и ярость, каких мир никогда прежде не видел", - подчеркнул американский президент.

В ответ Пхеньян заявил, что вооруженные силы КНДР "внимательно изучают" оперативный план ракетного удара по территории вокруг острова Гуам, где располагается военная авиабаза США. Северная Корея рассматривает возможность атаки с применением ракет средней и большой дальности Hwasong-12. После подготовки и утверждения плана атаки северокорейские военные будут готовы реализовать его "в любой момент, когда Ким Чен Ын примет такое решение", говорится в заявлении армейского командования.

Кроме того, Северная Корея предупредила, что Вашингтону следует удержаться от "превентивной войны", иначе она ответит ядерным ударом по материковой части Соединенных Штатов.

С начала года КНДР неоднократно проводила ракетные испытания, несмотря на предупреждения от ООН. В конце июня Трамп заявил, что у него закончилось "стратегическое терпение" в отношении действий Северной Кореи. Однако в июле Пхеньян провел еще два тестовых пуска межконтинентальных баллистических ракет. Сообщается, что эти ракеты могут достигать материковой части Соединенных Штатов. Последние северокорейские испытания состоялись 28 июля, а на следующий день США и Южная Корея провели совместные учения по отработке действий в случае запуска ракеты КНДР.