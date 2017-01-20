Трамп накануне инаугурации пообещал "объединить Америку"

"Мы намерены объединить страну... Мы хотим сделать Америку великой для всего народа. Для всех и каждого во всей нашей стране", - сказал Трамп в конце двухчасового концерта.

Выступая с речью на ступенях мемориала Линкольна, Трамп пообещал американцам перемены, в том числе создание новых рабочих мест, укрепление границ и усиление армии.

"Мы собираемся сделать то, что не было сделано для нашей страны за многие, многие десятилетия", - пообещал избранный президент США.

В числе гостей на концерте присутствовали актер Джон Войт и соул-певец Сэмюэль Дэвид Мур.

До начала концерта Трамп посетил в пригороде Вашингтона Арлингтонское национальное кладбище, где похоронены 200 тысяч ветеранов разных войн, в которых участвовали США.

Приехав в четверг в Вашингтон, Дональд Трамп остановился в принадлежащем ему отеле Trump International, который находится в нескольких кварталах от Белого дома.

На официальном завтраке, на который были приглашены члены будущей администрации президент, Дональд Трамп появился вместе со своей супругой Меланией.

Будущая первая леди также появилась вместе с супругом на концерте у мемориала Линкольна. Мелания Трамп была немногословна. "Спасибо всем за поддержку. Завтра мы начинаем работу. Впереди у нас много ответственности. Мы сделаем Америку вновь великой", - повторила будущая первая леди девиз мужа, обращаясь к собравшимся на концерт.