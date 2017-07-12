Трамп-младший выложил в сеть переписку, касающуюся России

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bbcrussian.com
среда, 12 июля 2017 г. 10:27
Сын президента США Дональд Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что он действительно был готов принять от россиян якобы имеющуюся у тех компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон.
Donaldas „Donas“ Trumpas Jaunesnysis
© Vida Press

В настоящее время и ФБР и конгресс США расследуют возможное вмешательство России в президентскую кампанию в Соединенных Штатах и пытаются понять, вступали ли какие-либо члены команды Трампа в сговор с Кремлем.

Во вторник Дональд Трамп-младший выложил в "Твиттер" переписку, сопроводив ее таким заявлением: "Стремясь к полной открытости, я публикую полную электронную переписку с Робом Голдстоуном о встрече 9 июня 2016 года. Первое сообщение от 3 июня 2016 года было прислано Робом и касалось просьбы от Эмина [Агаларова] — человека, которого я знал со времени конкурса красоты Мисс Вселенная 2013 года, проводившегося под Москвой.

Эмин и его отец [Арас Агаларов — прим. Би-би-си] владеют очень уважаемой компанией в Москве. Я думал, что информация, которая у них есть — это компромат о Хиллари Клинтон. Вначале я хотел просто поговорить по телефону, но, когда это не получилось, мне сказали, что в Нью-Йорке будет женщина (с информацией), и попросили с ней встретиться.

Женщина, как она сама уже заявила публично, не была официальным представителем [российского] правительства. И, как мы уже сказали, у нее не было для нас информации, она хотела поговорить о политике усыновления и о списках Магнитского. Для контекста добавлю, что это произошло до того, как началась нынешняя озабоченность по поводу России. И, как заявил сегодня прессе Роб Голдстоун, встреча была "самой невероятной чепухой, которую я когда-либо слышал, и меня это по-настоящему взволновало".

Как следует из опубликованной переписки, Роб Голдстоун сообщил Трампу-младшему о наличии компрометирующих документов о связи Хиллари Клинтон с Россией по просьбе Эмина Агаларова, сына российского бизнесмена и владельца группы компаний Crocus Group Араса Агаларова.

Как говорится в письме Роба Голдстоуна от 3 июня, некий "королевский прокурор" России встретился с Арасом Агаларовым и сообщил тому о наличии подобной компрометирующей информации. Тема электронного письма от Голдстоуна указана как "Россия — Клинтон, конфиденциальная информация".

"Это часть кампании властей России с целью помочь Трампу победить на выборах", — говорится в том же письме Голдстоуна к Трампу-младшему. "Похоже, у нас есть время в запасе, и если это то, о чем я думаю, то мне это нравится, особенно чуть позднее, летом", — написал в ответ Трамп-младший.

В пятницу New York Times написала, что за несколько месяцев до победы Трампа на президентских выборах его сын Дональд Трамп-младший, зять Джаред Кушнер и (на тот момент) глава избирательного штаба Пол Манафорт встретились в "Трамп-тауэр" с российским юристом Натальей Весельницкой, которая — согласно New York Times — "связана с Кремлем".

В воскресенье газета сообщила, что вчетвером они обсуждали компромат на кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. А в понедельник New York Times нанесла решающий удар, заявив, что Трамп-младший перед встречей с Весельницкой предполагал, что источником компромата на Клинтон являются российские власти.

Сама же Весельницкая в интервью телеканалу NBC во вторник заявила, что никогда не работала и не была связана с российскими властями и никак не участвовала в предположительном вмешательстве России в американский избирательный процесс. Она, по ее словам, лишь лоббировала отмену санкций против россиян в США.

Наталья Весельницкая — российский адвокат, которая в США представляла интересы россиянина Дениса Кацыва по делу, связанному с Сергеем Магнитским. Иск был возбужден в 2013 году прокуратурой Южного округа Нью-Йорка против зарегистрированной на Кипре компании Prevezon Holdings и нескольких ее "дочек", принадлежащих Денису Кацыву.

По версии обвинения, через ответчиков была отмыта часть денег от налоговой аферы, в которой предположительно были замешаны российские правоохранители и налоговики и которую разоблачил покойный аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

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