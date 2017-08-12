Трамп: КНДР "быстро пожалеет", если нанесет удар по Гуаму

Президент США Дональд Трамп предостерег северокорейского лидера Ким Чен Ына от любых действий против Соединенных Штатов и их территорий, включая остров Гуам в Тихом океане. Ким Чен Ын пожалеет, если совершит подобный шаг, "и пожалеет очень быстро", заявил Трамп во время общения с прессой в пятницу, 11 августа. Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что в Пхеньяне уже разрабатывают план запуска ракет в сторону Гуама, принадлежащего США.

"Я надеюсь, что они понимают важность того, что я сказал", - отметил Дональд Трамп. Двумя днями ранее на своей странице в Twitter он предупредил, что вооруженные силы США "заряжены и готовы к бою", если КНДР поведет себя "неосмотрительно", и выразил надежду на то, что Ким Чен Ын выберет "другой путь".

Гуам предупрежден

Тем временем администрация Гуама, как передают американские СМИ, обнародовала рекомендации населению острова на случай ядерной атаки КНДР. По сведениям газеты Washington Post, жителям острова лучше "не смотреть на вспышку или шарообразную молнию", чтобы не ослепнуть. В правилах сообщается, где островитяне могут укрыться в безопасности, а также указывается, что некоторые радиоактивные частицы могут скапливаться на одежде, коже и волосах. Одновременно администрация Гуама подчеркнула, что остров в достаточной мере защищен от ракетных ударов КНДР.

В четверг, 10 августа, телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленные источники в американских военных кругах сообщил, что у Пентагона имеется план превентивного удара по северокорейским ракетным объектам.