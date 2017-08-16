Трамп: ККК, неонацисты и белые расисты вызывают отвращение

 (7)
bbcrussian.com
среда, 16 августа 2017 г. 08:09
Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы страны не пожалеют никаких ресурсов для защиты американских граждан. По его словам, те, кто совершает акты насилия на почве нетерпимости, не уйдут от ответственности.
Donaldas Trumpas
© Sipa / Scanpix

"Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы", - заявил президент.

Трамп выступил с резким осуждением "зла расизма" в Шарлоттсвилле, а также "преступников и прочей шантрапы, включая ККК".

В конце прошлой недели многочисленные приверженцы крайне правых идей прибыли в город Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, чтобы выразить протест против планов городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - одного из заметных участников гражданской войны в США, сражавшегося на стороне южан.

Марш ультраправых вызвал контр-акции со стороны антифашистов и активистов прочих левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки, в результате чего власти были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и направить туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

Одна женщина погибла и не менее 19 человек получили травмы, после того как автомобиль врезался в толпу протестовавших против прибытия в город ультраправых.

В воскресенье Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией, однако критики упрекнули его за то, что он не стал осуждать действия экстремистов.

В понедельник он вернулся в Белый дом, чтобы выступить с полноценным заявлением.

"Мы осуждаем это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия, - заявил глава государства. - Подобному нет места в Америке".
Он почтил память 32-летней Хитер Хайер, погибшей после того, как автомобиль врезался в толпу протестующих, а также двух полицейских, погибших при крушении вертолета, помогавшего в восстановлении порядка.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории (1)

Barack Obama farewell speech
Самым популярным твитом в истории существования "Твиттера" стала реплика бывшего президента США Барака Обамы.

ВИДЕО: В Швеции обнаружен редкий белый лось (2)

Briedis
В Швеции запечатлели на видео редкого белого лося, выходящего из водоема в коммуне Эда на западе страны. Ролик с необычным животным снял местный политик, член городского совета Ханс Нильссон.

Глава МИД Германии против методов устрашения в отношениях с Россией (11)

Sigmaras Gabrielis, Vladimiras Putinas
По мнению главы МИД Германии, если в отношениях с Москвой использовать лишь методы устрашения, это только усилит напряженность. Зигмар Габриэль предлагает вернуться к всеобъемлющему контролю за вооружениями.

В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно (7)

В Нидерландах решили не наказывать за снятое в церкви порно
Голландские власти отклонили жалобу администрации католической церкви Святого Иосифа в городе Тилбург, в здании которой два актера сняли на видео сцену секса в исповедальне.

Еще одна американка обвинила Романа Полански в изнасиловании (6)

Romanas Polanskis
В США еще одна женщина обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании в то время, когда она была несовершеннолетней, передает РИА "Новости" со ссылкой на AFP.
Facebook друзья