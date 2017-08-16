Трамп: ККК, неонацисты и белые расисты вызывают отвращение

"Ку-клукс-клан, неонацисты, сторонники идей о превосходстве белой расы и другие разжигающие ненависть группировки противны всему тому, чем дорожат американцы", - заявил президент.

Трамп выступил с резким осуждением "зла расизма" в Шарлоттсвилле, а также "преступников и прочей шантрапы, включая ККК".

В конце прошлой недели многочисленные приверженцы крайне правых идей прибыли в город Шарлоттсвилль в штате Вирджиния, чтобы выразить протест против планов городских властей демонтировать статую генерала Роберта Ли - одного из заметных участников гражданской войны в США, сражавшегося на стороне южан.

Марш ультраправых вызвал контр-акции со стороны антифашистов и активистов прочих левых группировок, что вылилось в многочисленные стычки, в результате чего власти были вынуждены объявить в городе чрезвычайное положение и направить туда отряды полиции специального назначения для восстановления спокойствия.

Одна женщина погибла и не менее 19 человек получили травмы, после того как автомобиль врезался в толпу протестовавших против прибытия в город ультраправых.

В воскресенье Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с произошедшей трагедией, однако критики упрекнули его за то, что он не стал осуждать действия экстремистов.

В понедельник он вернулся в Белый дом, чтобы выступить с полноценным заявлением.

"Мы осуждаем это вопиющее проявление ненависти, нетерпимости и насилия, - заявил глава государства. - Подобному нет места в Америке".

Он почтил память 32-летней Хитер Хайер, погибшей после того, как автомобиль врезался в толпу протестующих, а также двух полицейских, погибших при крушении вертолета, помогавшего в восстановлении порядка.