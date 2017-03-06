Трамп исключит из черного списка Ирак

Deutsche Welle
понедельник, 6 марта 2017 г. 18:00
Советница Трампа подтвердила, что президент США подпишет новый миграционный указ 6 марта. По ее словам, из числа стран, гражданам которых запрещен въезд в США, будет исключен Ирак.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 6 марта, подпишет новый миграционный указ. Это подтвердила советница главы американского государства Келлиан Конуэй в интервью телеканалу Fox News.

Она подчеркнула, что действие нового постановления не распространится на тех лиц, у которых есть въездные документы в страну, в частности визы, а также вид на жительство в США. Кроме того, по словам Конуэй, из числа стран, гражданам которых будет запрещен въезд в Соединенные Штаты, исключен Ирак.

В иракском МИДе уже выразили удовлетворение в связи с подобными коррективами. "Данное решение представляет собой важный шаг в правильном направлении, оно способствует консолидации стратегического альянса Багдада и Вашингтона в целом ряде областей, в первую очередь в борьбе с терроризмом", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства Ирака.

Новый миграционный указ вступит в силу 16 марта.

Кого не пускали в США?

Дональд Трамп 27 января подписал постановление о запрете въезда в Соединенные Штаты в течение ближайших 90 дней граждан семи государств - Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Запрет распространялся на держателей грин-карт, а также касался и иностранных граждан с двойным гражданством (за исключением тех случаев, когда один из паспортов - американский).

После масштабной критики правительство США приняло решение частично ослабить введенные ограничения. В частности оно коснулось лиц с двойным гражданством, которым был разрешен въезд в США, если один из паспортов не был выдан в "проблемных" странах.

Deutsche Welle
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