Трамп и Нетаньяху договорились активизировать усилия по противодействию угрозам от Ирана

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NEWSru.com
четверг, 16 февраля 2017 г. 12:03
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в ходе состоявшихся накануне в Вашингтоне двусторонних переговоров условились активизировать усилия по противодействию угрозам, исходящим от Ирана. С этой целью в течение ближайших месяцев будет создана совместная рабочая группа.
Benjaminas Netanyahu ir Donaldas Trumpas Vašingtone
© AP / Scanpix

О договоренности между двумя лидерами сообщается в заявлении для печати, распространенном накануне пресс-службой Белого дома по итогам переговоров Трампа и Нетаньяху, сообщает ТАСС. "Двое лидеров указали своим соответствующим подразделениям сформировать в течение ближайших месяцев совместные рабочие группы с тем, чтобы значительно активизировать взаимодействие двух стран в ряде сфер, включая кибербезопасность, разведку, безопасность, торговлю, технологии, противодействие угрозам, исходящим от Ирана и других субъектов", - говорится в документе.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Трампа обсуждает создание нового военного альянса на Ближнем Востоке, в который планирует собрать противоборствующие Ирану государства, включая Израиль. Отмечалось, что в союз войдут как сторонники Израиля, так и его враги. Пока источники рассказали о включении в будущий альянс Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Египта и Иордании. Позже к нему могут присоединиться и другие государства. На Израиль в рамках союза легла бы в первую очередь функция предоставления разведданных.

При этом предполагается, что арабские страны в альянсе заключат между собой соглашение о взаимной обороне - аналог пятой статьи устава НАТО, которая подчеркивает, что нападение на одного из участников альянса считается нападением на всех. Соглашение не затронет Израиль и США.

Также источники сообщили, что в обмен на участие в альянсе Саудовская Аравия и ОАЭ, давние враги Израиля, добиваются от Трампа отмены закона о возмещении ущерба от терактов 11 сентября. Эта законодательная норма дает право семьям жертв атак, организованных международными террористическими организациями, подавать иски против государств, поддерживающих эти группировки.

Палестинский вопрос

Также в заявлении Белого дома отмечается, что деятельность отдельной "рабочей группы будет направлена на активизацию роста экономики Палестины".

Накануне Трамп в ходе совместной пресс-конференции с Нетаньяху заявил, что палестинцы "должны признать" существование Израиля и избавиться от ненависти к нему. В то же время президент США отметил, что израильской стороне необходимо проявить больше гибкости, чем прежде, и "повременить немного с поселенческой активностью".

Израильский премьер выразил готовность рассмотреть в соответствии с просьбой администрации Трампа сокращение строительства в поселениях Иудеи и Самарии, сообщает NEWSru Israel. При этом он подчеркнул, что Израиль не будет возобновлять ограничения на строительство в Восточном Иерусалиме.

Между тем выходящая в Лондоне газета "Аль-Хайят" сообщила, что Трамп намерен созвать в Вашингтоне саммит при участии глав арабских государств, чтобы обсудить возобновление процесса регионального решения палестино-израильского конфликта, передает NEWSru Israel.

В преддверии переговоров Трампа и Нетаньяху стало известно, что новый директор Центрального разведывательного управления США Майк Помпео провел встречу с председателем Палестинской национальной администрации Махмудом Аббасом. Осведомленные источники агентства Reuters подтвердили факт переговоров и охарактеризовали атмосферу на встрече как "теплую и позитивную".

На прошлой неделе Аббас, выступая перед сенатом Франции в Париже, пригрозил разорвать сотрудничество с Израилем в сфере безопасности, если Иерусалим будет расширять свои поселения на палестинских территориях на Западном берегу Иордана.

6 февраля кнессет (израильский парламент) принял законопроект о легализации поселений на Западном берегу Иордана на землях, принадлежащих палестинцам. Документ определяет процедуру легализации поселенческих форпостов и отдельных зданий, сооруженных на частных палестинских землях и считавшихся ранее незаконными самими властями Израиля. Закон также закрепляет отмену сноса нелегальных построек поселенцев и переоформление самостроя в долгосрочную аренду с выплатой компенсации палестинским собственникам земли.

Ранее в январе Израиль одобрил масштабное строительство на Западном берегу в Иудее и Самарии, отказавшись выполнять резолюции Совета Безопасности ООН с требованием немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Новый закон раскритиковали Великобритания, Франция, ООН, Евросоюз и Иордания.

Вопрос о Голанских высотах

Кроме того, Нетаньяху во время встречи с Трампом попросил США признать израильский суверенитет над Голанскими высотами, пишет The Jerusalem Post. "В его реакции не было удивления", - рассказал израильский премьер. Других подробностей Нетаньяху не сообщил.

США и международное сообщество никогда не признавали суверенитет Израиля над Голанами. Израильская стороны настаивает на необходимости поддерживать контроль над Голанским высотами из соображений безопасности.

Нетаньяху поднимал вопрос о Голанах в ноябре 2015 года. Но занимавший тогда пост президента США Барак Обама категорически отверг израильское обращение, которое "могло повредить поддерживаемой США сирийской оппозиции".

Принадлежавшие Сирии с 1944 года Голанские высоты были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году кнессет принял "Закон о Голанских высотах", в котором в одностороннем порядке был провозглашен суверенитет еврейского государства над этой территорией. Аннексия была признана недействительной резолюцией 497-го Совета Безопасности ООН от 17 декабря 1981 года.

В среду, 15 февраля, у Трампа и Нетаньяху состоялась двусторонняя встреча. Также лидеры двух стран провели пресс-конференцию, на которой обозначили основные направления работы в рамках взаимодействия двух государств.

Это была первая встреча действующего американского президента с премьером Израиля с момента инаугурации Трампа, сообщает NEWSru Israel. Израильские обозреватели отмечают, что с момента приземления самолета с израильской делегацией в Вашингтоне принимающая страна делала все, чтобы дать понять: Нетаньяху был желанным гостем в США.

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