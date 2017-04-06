Трамп и Меркель договорились о сотрудничестве по Украине

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель провели в среду, 5 апреля, телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине и в Афганистане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Отмечается, что лидеры двух стран "обсудили ряд вопросов, представляющий взаимный интерес, в том числе конфликт на востоке Украины и ситуацию в Афганистане".

В итоге Трамп и Меркель договорились о "тесном сотрудничестве" и координации усилий по этим и другим вопросам.

Напомним, 17 марта в Вашингтоне состоялась встреча Дональда Трампа и Ангелы Меркель. На переговорах в том числе обсуждались проблемы урегулирования ситуации в Афганистане и на Украине. Тогда канцлер и президент подчеркнули необходимость исполнения всеми сторонами конфликта в Донбассе минских договоренностей.

Подводя итоги встречи с Меркель, Трамп объявил, что Германия и Франция играют ведущую роль в украинском урегулировании.