Трамп и Макрон договорились об ответе Асаду в случае новой химической атаки

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Deutsche Welle
среда, 28 июня 2017 г. 14:20
Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп договорились о совместном ответе в случае новой химической атаки со стороны Асада. Это произошло во вторник, 27 июня, во время телефонного разговора между Белым домом и Елисейским дворцом.
JAV pajėgos smogė Sirijai
© AP / Scanpix

Ранее Вашингтон обвинил президента Сирии Башара Асада в подготовке потенциального нападения с применением химического оружия в Сирии. При этом в Госдепартаменте США отказались раскрыть доказательства подготовки атаки, поскольку они являются "вопросом разведки".

"Дамаск заплатит высокую цену"

По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, США заметили активность на аэродроме Шайрат самолета, который ранее был связан с химической атакой. "Дамаск заплатит высокую цену, если Асад осуществит очередное массовое убийство", - заявил ранее представитель Белого дома Шон Спайсер. Париж также ранее предупреждал Дамаск, что Франция может в одностороннем порядке нанести авиаудары по объектам в стране.

Химическая атака на населенный пункт Хан-Шейхун произошла в провинции Идлиб в Сирии 4 апреля. Сирийский центр мониторинга по правам человека заявил о 80 погибших. По данным турецкого агентства Anadulu, погибли 100 и пострадали 500 человек.

В мае 2017 Human Rights Watch обвинила Дамаск в систематическом применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. Башар Асад отрицает эти обвинения.

Deutsche Welle
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