Трамп и Макрон договорились об ответе Асаду в случае новой химической атаки

Ранее Вашингтон обвинил президента Сирии Башара Асада в подготовке потенциального нападения с применением химического оружия в Сирии. При этом в Госдепартаменте США отказались раскрыть доказательства подготовки атаки, поскольку они являются "вопросом разведки".

"Дамаск заплатит высокую цену"

По словам пресс-секретаря Пентагона Джеффа Дэвиса, США заметили активность на аэродроме Шайрат самолета, который ранее был связан с химической атакой. "Дамаск заплатит высокую цену, если Асад осуществит очередное массовое убийство", - заявил ранее представитель Белого дома Шон Спайсер. Париж также ранее предупреждал Дамаск, что Франция может в одностороннем порядке нанести авиаудары по объектам в стране.

Химическая атака на населенный пункт Хан-Шейхун произошла в провинции Идлиб в Сирии 4 апреля. Сирийский центр мониторинга по правам человека заявил о 80 погибших. По данным турецкого агентства Anadulu, погибли 100 и пострадали 500 человек.

В мае 2017 Human Rights Watch обвинила Дамаск в систематическом применении химического оружия в Сирии, в том числе, против гражданского населения. Башар Асад отрицает эти обвинения.