Трамп хочет ввести налог на импорт из Мексики для оплаты стены

 (4)
bbcrussian.com
пятница, 27 января 2017 г. 10:17
Президент Дональд Трамп намерен ввести импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены вдоль границы с этой страной, заявил представитель Белого дома.
© AFP/Scanpix

Это заявление было сделано сразу после того, как президент Мексики отменил свой визит в Вашингтон.

В среду Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой.

Во время своей предвыборной кампании он заявлял, что заставит Мексику заплатить за строительство этой стены.

Конфликт из-за стены

Но президент Мексики Энрике Пенья Ньето постоянно заявляет, что его страна платить за "стену Трампа" не будет. В четверг он объявил, что не поедет в Вашингтон на встречу с Трампом.

Через несколько часов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что президент обсудил вопрос об импортном налоге на мексиканские товары с представителями конгресса, и что те рассматривают возможность включить эту меру в пакет реформ системы налогообложения.

По его словам, 20-процентный импортный налог принесет американской казне около 10 миллиардов долларов в год.

"На данный момент наша страна облагает налогами экспорт, но позволяет импортным товарам свободно пересекать границу, что смехотворно", - сказал Шон Спайсер на борту президентского самолета, добавив, что этот налог покроет стоимость строительства стены.

Каждый день через американо-мексиканскую границу в обе стороны проходят товары на сумму в 1,6 млрд долларов.

Спайсер сказал, что детали плана еще разрабатываются, и что импортный налог может составить всего 5%.

Райнс Прибус, глава администрации Трампа, позже разъяснил, что налог на импорт из Мексики - это лишь один из возможных вариантов финансирования строительства стены.

Отношения между Мексикой и США заметно обострились на этой неделе, с началом работы Дональда Трампа в должности президента.

После того как Энрике Пенья Ньето отменил встречу с Трампом, тот сказал, что этот визит в любом случае был бы бессмысленным, если Мексика не согласилась бы оплатить строительство стены.

"Мексика не верит в стены"

"Если Мексика не хочет платить за крайне необходимую стену, будет лучше отменить грядущую встречу", - написал Трамп в "Твиттере", добавив, что торговый дефицит между США и Мексикой составляет около 60 млрд долларов.

Ранее президент Пенья Ньето сказал, что глубоко сожалеет о решении США возводить эту стену, добавив, что "Мексика не верит в стены".

Выступая по телевидению с обращением к нации, он сказал: "Я уже не раз говорил, что Мексика не будет платить ни за какую стену".

Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что за импортный налог расплачиваться придется американским потребителям.

"Они могут ввести такие же налоги, что и мы. Это огромное препятствие для роста экономики", - написал он в интернете.

Слова "Построим стену" были одним из основных лозунгов во время предвыборной кампании Трампа, обещавшего построить громадный барьер вдоль 3200-километровой границы.

Указ Трампа также предусматривает, что министерство внутренней безопасности наймет еще 10 тысяч пограничников.

"Страна без границ - не страна, - заявил Дональд Трамп. - Начиная с сегодняшнего дня, США вновь будут контролировать свои границы".

По оценкам Трампа, которые многие эксперты считают заниженными, возведение барьера на всем протяжении границы с Мексикой обойдется в 12 млрд долларов. Эксперты говорят о сумме в 25 миллиардов долларов и выше.

Однако конгресс еще должен одобрить финансирование строительства стены.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Трамп хочет ввести налог на импорт из Мексики для оплаты стены (4)

Трамп хочет ввести налог на импорт из Мексики для оплаты стены
Президент Дональд Трамп намерен ввести импортный налог на товары из Мексики и направить полученные деньги на финансирование стены вдоль границы с этой страной, заявил представитель Белого дома.

Мэй призвала США к осторожному взаимодействию с Россией (37)

Мэй призвала США к осторожному взаимодействию с Россией
Прибывшая с визитом в США премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала американское руководство налаживать отношения с Россией Владимира Путина, но все же опасаться ее, передает ВВС. С Москвой можно взаимодействовать с позиции силы и руководствуясь принципом "доверяй, но проверяй", заявила Мэй на совещании руководства Республиканской партии в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Трамп планирует разговор с Путиным (37)

Трамп планирует разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп планирует поговорить по телефону с главой РФ Владимиром Путиным в ближайшее время. По данным американской прессы, беседа состоится уже в эти выходные, 28-29 января.

Израиль согласился принять сто сирот из Сирии (4)

Израиль согласился принять сто сирот из Сирии
Израиль решил принять сто сирийских детей, потерявших родителей в ходе вооруженного конфликта в стране.

Президент Мексики отменил свой визит в США из-за спора о стене (4)

Президент Мексики отменил свой визит в США из-за спора о стене
Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что он отменяет свой визит в Вашингтон, где у него была запланирована встреча со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Facebook друзья
Rambler's Top100