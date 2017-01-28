Трамп: говорить о снятии санкций против России рано

Говорить об отмене санкций против России пока рано, заявил президент США Дональд Трамп после переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй в Вашингтоне. Мэй стала первым иностранным лидером, который прибыл с официальным визитом в Вашингтон после инаугурации Трампа 20 января.

Британский премьер отметила, что будет настаивать на сохранении санкций против России до выполнения Москвой Минских соглашений.

"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкций, пока Минские соглашения не будут полностью выполнены", - заявила она.

Трамп напомнил, что на субботу запланирован его телефонный разговор с Владимиром Путиным, и снова выразил надежду на хорошие отношения с российским президентом и совместную борьбу с терроризмом.

"Я надеюсь, что у нас будут фантастические отношения, - сказал Трамп. - Это возможно. Возможно, этого и не будет. Посмотрим, что будет".

Слово "фантастические" он употребил еще раз, когда говорил об отношениях США и Великобритании.

"Я не настолько дерзкий, как можно подумать. Я доброжелательный человек, и я думаю, что вы тоже такая, Тереза. Думаю, что у нас будут фантастические отношения", - сказал он на совместной пресс-конференции.

Мэй была более сдержанной в оценках; отношения двух стран она назвала "хорошими" и отметила, что у них с Трампом много общего, поскольку они руководствуются интересами простых людей.

На пресс-конференции по итогам переговоров оба лидера подтвердили приверженность Североатлантическому альянсу. Мэй отметила, что американский президент "на 100% за НАТО", несмотря на его прежние заявления по поводу того, что эта организация устарела.

Оба лидера подчеркнули, что будут работать над созданием новых торговых соглашений, которые будут отвечать интересам обеих стран. "Впереди у наших двух народов и наших двух стран прекрасные времена", - сказал Трамп.

В рамках пресс-конференции Тереза Мэй также передала приглашение от имени королевы Елизаветы II посетить Великобританию с ответным визитом/

"Имею честь передать вам и вашей супруге приглашение от Ее Величества королевы Елизаветы II посетить с ответным визитом Великобританию в этом году", - сказала Мэй.