Трамп: демократы затягивают назначение моих министров

 (3)
bbcrussian.com
среда, 8 февраля 2017 г. 09:00
Президент США республиканец Дональд Трамп обвинил конгрессменов-демократов в создании помех для работы его администрации.
President Donald Trump
© Sipa Press/Scanpix

"Позор, что мой полный кабинет министров до сих пор не на месте, это самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Помехи со стороны демократов!" - написал он в "Твиттере".

Спустя почти три недели после инаугурации Трампа конгресс одобрил лишь шесть кандидатов на руководящие должности в администрации из 21.

Большинство же кандидатур до сих пор ожидают рассмотрения сенатом.

Трамп написал свой возмущенный твит спустя несколько часов после того, как сенат в результате продлившегося почти сутки обсуждения утвердил Бетси Девос министром образования, несмотря на критику со стороны общественности и яростное сопротивление демократов.

Таким образом, в общей сложности свои посты уж заняли предложенные президентом министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретарь и постоянный представитель при ООН.

Ранее Трамп уже жаловался на то, что одобрение выдвинутых им кандидатов затягивается. 30 января на сайте Белого дома даже появилась таблица, где сравнивались сроки одобрения кандидатов на руководящие должности Трампа и его предшественников - Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

В частности, на 11 день президентства Обамы не были утверждены лишь семь человек, на 11 день Буша - четыре человека. Среди выдвиженцев Трампа не утверждены были 17 человек.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

СМИ: группа сенаторов США хочет усложнить процедуру снятия санкций с России

СМИ: группа сенаторов США хочет усложнить процедуру снятия санкций с России
Группа сенаторов США подготовила документ, который усложняет процедуру снятия санкций с России американской администрацией. Об этом сообщает CNN.

США могут начать запрашивать пароли к соцсетям у въезжающих (3)

США могут начать запрашивать пароли к соцсетям у въезжающих
Американский министр национальной безопасности Джон Келли не исключил, что США начнут запрашивать у въезжающих в страну пароли к их социальным сетям с целью усилить контроль за прибывающими.

Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей (7)

Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей
Сервис микроблогов Twitter расширяет кампанию против разжигания ненависти и агрессии в социальной сети.

Блогер извинился за публикацию о работе Мелании Трамп в эскорт-услугах (1)

Donaldas Trumpas ir Melania Trump
Супруга президента США Мелания Трампурегулировала в досудебном порядке дело о публикации блогером из штата Мэриленд Уэбстером Тарпли сообщения о том, что до замужества она якобы подрабатывала в эскорт-услугах, пишет газета The Washington Post.

В ДНР сообщили об убийстве полевого командира "Гиви" (155)

Michailas Tolstychas Givis
Командир батальона донбасских сепаратистов Михаил Толстых, известный по прозвищу Гиви, убит в результате теракта, заявили в самопровозглашенной "Донецкой народной республикике".
Facebook друзья
Rambler's Top100