Трамп: демократы затягивают назначение моих министров

"Позор, что мой полный кабинет министров до сих пор не на месте, это самая длинная такая задержка в истории нашей страны. Помехи со стороны демократов!" - написал он в "Твиттере".

Спустя почти три недели после инаугурации Трампа конгресс одобрил лишь шесть кандидатов на руководящие должности в администрации из 21.

Большинство же кандидатур до сих пор ожидают рассмотрения сенатом.

Трамп написал свой возмущенный твит спустя несколько часов после того, как сенат в результате продлившегося почти сутки обсуждения утвердил Бетси Девос министром образования, несмотря на критику со стороны общественности и яростное сопротивление демократов.

Таким образом, в общей сложности свои посты уж заняли предложенные президентом министры обороны, внутренней безопасности, транспорта, образования, а также госсекретарь и постоянный представитель при ООН.

Ранее Трамп уже жаловался на то, что одобрение выдвинутых им кандидатов затягивается. 30 января на сайте Белого дома даже появилась таблица, где сравнивались сроки одобрения кандидатов на руководящие должности Трампа и его предшественников - Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

В частности, на 11 день президентства Обамы не были утверждены лишь семь человек, на 11 день Буша - четыре человека. Среди выдвиженцев Трампа не утверждены были 17 человек.