Трамп бросает вызов газовому доминированию России

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Deutsche Welle
вторник, 4 июля 2017 г. 12:36
Соединенные Штаты намерены упростить для американских компаний условия поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Восточной и Центральной Европы, сообщает во вторник, 4 июля, Reuters.
Donaldas Trumpas
© DELFI montažas / Scanpix

Облегчение условий экспорта СПГ на фоне его быстрорастущих запасов в США Вашингтон намерен использовать в качестве "политического инструмента", чтобы снизить энергетическую зависимость ряда стран от России, отмечает агентство.

Президент США Дональд Трамп должен объявить об этом решении на саммите "трех морей", который откроется в четверг, 6 июля, в Варшаве. Одной из основных тем встречи станет расширение региональной энергетической инфраструктуры, включающей строительство терминалов СПГ и газопроводов. В числе авторов этой инициативы - Польша, Австрия, Венгрия, Латвия и Эстония, указывает Reuters.

По словам бывшего главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе Джеймса Джонса, увеличение экспорта американского сжиженного природного газа снизит влияние России в регионе.

"Я думаю, Соединенные Штаты могут продемонстрировать свою благожелательность, экспортируя энергоносители и помогая стать более самостоятельными и менее зависимыми странам, которые не имеют достаточного количества ресурсов", - цитирует слова Джонса агентство.

Саммит "трех морей", названный так, поскольку большинство участвующих в нем стран расположены между Адриатическим, Балтийским и Черным морями, будет предшествовать заседанию лидеров G20 в Германии. Планируется, что в ходе саммита "большой двадцатки" состоится встреча Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Deutsche Welle
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Трамп бросает вызов газовому доминированию России (123)

Donaldas Trumpas
Соединенные Штаты намерены упростить для американских компаний условия поставок сжиженного природного газа (СПГ) в страны Восточной и Центральной Европы, сообщает во вторник, 4 июля, Reuters.

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