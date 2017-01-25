Трамп анонсировал важный день для национальной безопасности США

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bbcrussian.com
среда, 25 января 2017 г. 11:30
Президент США Дональд Трамп верен своим планам построить "великую стену" на границе с Мексикой.
© AFP/Scanpix

Он пообещал уже в среду подписать указ о ее возведении, добавив, что этот день станет важным для национальной безопасности.

"Это будет важный день для национальной безопасности. Помимо всего прочего, мы построим стену", - написал Трамп в своем "Твиттере".

Ожидается, что указ о строительстве стены президент подпишет ближе к вечеру по московскому времени. В последующие дни он утвердит еще несколько резонансных указов, касающихся иммиграции и ужесточения контроля на границах.

Точное содержание этих указов пока не раскрывается, но ожидается, что они будут вводить жесткие ограничения на допуск в страну людей из семи стран Ближнего Востока, населенных преимущественно мусульманами.

Также ожидается, что Трамп обяжет те американские города, в которых обычно не задерживают и не арестовывают нелегальных мигрантов, помогать федеральным властям в поиске и депортации таких мигрантов.

Строительство стены протяженностью более 3 тысяч километров, борьба с нелегальной миграцией и ограничение доступа в США для некоторых мусульман входили в число предвыборных обещаний Трампа.

Наибольший резонанс вызвал предложенный им проект возведения стены на границе с Мексикой. Трамп обещал, что это будет "великая, прекрасная стена", а заплатить за ее строительство он заставит Мексику.

Эксперты утверждают, что Трамп в своих предвыборных заявлениях неправильно рассчитал стоимость такого сооружения, и фактически она обойдется значительно дороже, чем он обещал в своих речах.

Кроме того, власти Мексики еще до выборов и победы Трампа несколько раз прямо заявили, что, вопреки его обещаниям, не собираются оплачивать строительство стены на границе.

При этом проект неожиданно поддержали некоторые живущие в США мексиканцы. Они надеются, что на выполнение столь амбициозной задачи потребуется много рабочих, и готовы ими стать.

В настоящее время на протяжении практически всей границы Мексики с США уже существует внушительная стена. Она прерывается в основном в тех местах, где граница проходит по реке.

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