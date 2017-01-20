Трагедия в Италии: 30 человек до сих пор считаются пропавшими без вести

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NEWSru.com
пятница, 20 января 2017 г. 07:42
В Италии из заваленного снежной лавиной четырехзвездочного отеля Rigopiano, расположенного в городе Фариндола итальянской провинции Пескара региона Абруццо в горном массиве Гран-Сассо, извлекли тела трех погибших, сообщает RaiNews24. Обнаружен еще один погибший, но пока его тело не достали из-под завалов.
© AP/ Scanpix

30 человек, которые, по последним данным, в момент схода лавины находились в здании отеля, пока считаются пропавшими без вести.

По данным прессы, всего в отеле находились 34 человека, в том числе 22 постояльца, восемь сотрудников и четыре человека, на проживавших в гостинице.

Как пишут СМИ, спасательные работы продолжались в течение ночи, однако надежд на то, что удастся найти выживших, практически не остается. Поиском занимаются спасатели, пожарные и военнослужащие вооруженных сил.

Ранее сообщалось о двух выживших мужчинах, которые находились за пределами отеля в момент схода лавины. Именно они сообщили о трагедии. Спасатели добрались на место лишь через несколько часов.

Причиной схода лавины стали четыре землетрясения магнитудой 5, произошедших в среду утром, а также и подземные толчки, которые продолжались днем и всю ночь. Лавина буквально снесла отель и протащила его на 10 метров.

NEWSru.com
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