Тони Блэр призвал британцев выступить против "брексита"

"Сейчас не время для отступления, равнодушия или отчаяния, сейчас время встать на защиту того, во что мы верим: спокойно, подкрепляя свои аргументы силой самих аргументов; мы действуем бесстрашно и уверенно в истинных интересах Британии", - сказал экс-премьер.

По словам Блэра, люди отдали свои голоса за "брексит", не зная его истинных условий.

Блэр заявил, что проводимая нынешними властями политика заключается в лозунге "Брексит" любой ценой".

"Наша задача - беспристрастно показать эту цену. Показать, что это решение основано на плохой осведомленности, которая сменится хорошей осведомленностью. Подсчитать в простой для понимания форме, как процедура ["брексита"] принесет реальный вред нашей стране и нашим гражданам, и найти поддержку для поиска выхода из нынешнего стояния на краю скалы", - сказал экс-премьер.

Блэр отметил, что хотя он принимает итоги прошлогоднего июньского голосования, но рекомендует еще раз изучить принятое решение, "когда у нас появится четкое понимание, куда мы движемся".

Тони Блэр, занимавший пост премьер-министра с 1997 по 2007 годы, активно выступал против выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Бывший министр по делам труда и пенсий Иан Данкан Смит назвал высказывания Блэра о "брексите" наглыми и совершенно недемократичными. По его словам, они показывают отдаленность политической элиты от населения страны.

Даунинг-стрит заявляет, что власти решительно настроены на дальнейшую реализацию "брексита".