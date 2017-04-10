Times: глава МИД Великобритании собирается добиться новых санкций против России

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон потребует на встрече глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, которая начинается в понедельник, 10 апреля, в итальянской Лукке, ввести новые санкции против России, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет газета The Times.

По данным издания, Джонсон потребует от G7 принятия совместного заявления по поводу новых ограничительных мер для РФ. Документ о санкциях подготовлен в ответ на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, унесшей жизни около 90 человек, в которой Запад обвиняет правительственные войска Асада, говорится в статье.

Джонсон считает, что отданный на прошлой неделе приказ президента США Дональда Трампа, который распорядился выпустить 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат в качестве возмездия за химатаку, представляет собой "новую возможность уменьшить страдания страны после шести лет гражданской войны".

7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс в ответ на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что именно с этого аэродрома была начата химатака. В Минобороны РФ утверждают, что сирийская авиация разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

Как говорится в статье, Джонсон хочет, чтобы G7 приняла совместную декларацию о том, что Россия должна прекратить поддерживать режим Асада и вывести свои войска из Сирии. Если президент РФ Владимир Путин откажется сделать это, против России будут введены новые санкции.

8 апреля стало известно, что Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Глава МИД объяснил решение тем, что развитие ситуации в Сирии вынуждает его остаться для консультаций в преддверии встречи G7. В Лондоне подчеркнули, что планы согласованы с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном и тот посетит Москву, как и планировалось, 12 апреля. Тиллерсон должен донести до России "ясную и скоординированную позицию" стран G7.

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что отстранение от власти Башара Асада - главная цель Вашингтона в Сирии.