Times: глава МИД Великобритании собирается добиться новых санкций против России

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NEWSru.com
понедельник, 10 апреля 2017 г. 07:48
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон потребует на встрече глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в G7, которая начинается в понедельник, 10 апреля, в итальянской Лукке, ввести новые санкции против России, если Москва не откажется от поддержки президента Сирии Башара Асада. Об этом пишет газета The Times.
Boris Johnson
© AFP/Scanpix

По данным издания, Джонсон потребует от G7 принятия совместного заявления по поводу новых ограничительных мер для РФ. Документ о санкциях подготовлен в ответ на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб, унесшей жизни около 90 человек, в которой Запад обвиняет правительственные войска Асада, говорится в статье.

Джонсон считает, что отданный на прошлой неделе приказ президента США Дональда Трампа, который распорядился выпустить 59 крылатых ракет по сирийской авиабазе Шайрат в качестве возмездия за химатаку, представляет собой "новую возможность уменьшить страдания страны после шести лет гражданской войны".

7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс в ответ на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что именно с этого аэродрома была начата химатака. В Минобороны РФ утверждают, что сирийская авиация разбомбила цеха, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами.

Как говорится в статье, Джонсон хочет, чтобы G7 приняла совместную декларацию о том, что Россия должна прекратить поддерживать режим Асада и вывести свои войска из Сирии. Если президент РФ Владимир Путин откажется сделать это, против России будут введены новые санкции.

8 апреля стало известно, что Борис Джонсон отменил свой визит в Россию, намеченный на 10 апреля. Глава МИД объяснил решение тем, что развитие ситуации в Сирии вынуждает его остаться для консультаций в преддверии встречи G7. В Лондоне подчеркнули, что планы согласованы с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном и тот посетит Москву, как и планировалось, 12 апреля. Тиллерсон должен донести до России "ясную и скоординированную позицию" стран G7.

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в интервью CNN заявила, что отстранение от власти Башара Асада - главная цель Вашингтона в Сирии.

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