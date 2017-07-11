Тиллерсон заявил о постепенном улучшении отношений с Турцией

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о первых признаках улучшения отношений США с Турцией. Об этом он рассказал в понедельник, 10 июля, в американском консульстве в Стамбуле.

"Мы начинаем возвращать взаимное доверие, которое мы было утратили", - отметил Тиллерсон.

Днем ранее глава внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов встретился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"С момента вступления в должность госсекретаря я трижды встречался с Эрдоганом, и каждый раз эти встречи проходят немного лучше, по крайней мере что касается тона", - отметил Рекс Тиллерсон.

Тиллерсон обсудит конфликт вокруг Катара

После визита в Турцию Тиллерсон прибыл 10 июля в Кувейт, где он намерен обсудить пути решения конфликта вокруг Катара. Планируется, что после этого госсекретарь США посетит непосредственно Катар и Саудовскую Аравию.

В начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн разорвали дипломатические отношения с Катаром и объявили блокаду этого эмирата. 23 июня они выдвинули Катару ультиматум, срок которого истек в ночь на 5 июля. В числе прочего от Катара требовали разорвать дипломатические отношения с Ираном, закрыть англоязычный канал "Аль-Джазира" и выплатить неопределенную сумму компенсаций.

Катар категорически отверг все эти требования, назвав их неприемлемыми, нереалистичными и недопустимыми. Арабские страны в ответ грозят Катару новыми санкциями.