Тиллерсон заявил о готовности США к совместным действиям с РФ по Сирии

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Deutsche Welle
четверг, 6 июля 2017 г. 11:22
Госсекретарь США допустил создание согласованных с Россией бесполетных зон в Сирии, использование наблюдателей за режимом прекращения огня и скоординированную доставку гумпомощи.
Rexas Tillersonas
© AFP / Scanpix

США готовы рассмотреть возможность создания с Россией "совместных механизмов для обеспечения стабильности в Сирии". Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона, опубликованном в среду, 5 июля, на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Среди таких механизмов Тиллерсон назвал "бесполетные зоны, наблюдателей за соблюдением режима прекращения огня на земле и скоординированную доставку гуманитарной помощи".

При этом Россия, будучи "гарантом режима Асада", должна проследить за тем, чтобы ни одна из конфликтующих в Сирии сторон "не отвоевывала себе или оккупировала области, освобожденные от "Исламского государства" или других террористических группировок", отметил Тиллерсон. "На РФ также лежит обязательство предотвратить в дальнейшем использование режимом Асада химического оружия любого типа", - добавил глава Госдепартамента США.

Американский президент Дональд Трамп намерен затронуть тему ситуации в Сирии на своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным, рассказал Рекс Тиллерсон. Первая личная встреча Трампа и Путина должна состояться 7 июля во время саммита G20 в Гамбурге.

Deutsche Welle
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