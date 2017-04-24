Тиллерсон: улучшению отношений США и России мешают действия Кремля в Донбассе

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Deutsche Welle
понедельник, 24 апреля 2017 г. 19:26
Действия России на востоке Украины препятствую улучшению отношений между Москвой и Вашингтоном, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в телефонном разговоре с президентом Украины Петром Порошенко.
© Sputnik / Scanpix

Как отмечается в сообщении Госдепартамента США, Тиллерсон позвонил Порошенко для обсуждения недавнего визита госсекретаря в Москву и его послания руководству России, в котором подчеркивается, что Белый дом заинтересован в улучшении взаимоотношений с Кремлем, однако этому мешает то, как Россия действует на востоке Украины.

В свою очередь, на официальном сайте Петра Порошенко подчеркивается, что президент Украины выразил соболезнования родным и близким американского представителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, погибшего в результате подрыва на мине автомобиля миссии на территории самопровозглашенной "ЛНР".

Согласно заявлению представителя Госдепартамента США Марка Тонера, Тиллерсон в беседе с Порошенко подтвердил твердую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Госсекретарь также подтвердил, что санкции против Кремля останутся в силе до тех пор, пока Киеву не будет возвращен контроль над Крымским полуостровом и не будут полностью выполнены минские соглашения.

Ранее сообщалось, что сотрудник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, гражданин США, погиб в Донбассе, еще двое — граждане Чехии и Германии — получили ранения. Автомобиль, на котором они ехали, 23 апреля подорвался на мине в Луганской области.

Deutsche Welle
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