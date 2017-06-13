Тиллерсон расскажет конгрессменам о связях Белого дома с Россией

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Deutsche Welle
вторник, 13 июня 2017 г. 14:15
Американские конгрессмены подвергнут госсекретаря Тиллерсона подробному опросу, главной темой которого будет Россия. Законодатели опасаются, что госсекретарь будет слишком мягок к Москве.
Rex Tillerson
© Reuters / Scanpix

В Конгрессе США во вторник, 13 июня, начинаются слушания, на которые вызван госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Главе американской дипломатии предстоит проинформировать законодателей о связях Белого дома с Москвой, его собственных связях с Россией и о целом ряде других тем, касающихся, в числе прочего, непопулярного бюджета и противоречивых сообщений о внешней политике администрации США.

Агентство Reuters отмечает, что слушания с участием Тиллерсона дадут конгрессменам редкую возможность задать волнующие их вопросы госсекретарю, который не выступал публично в Конгрессе с января, когда его утверждали в новой должности. Тогда главной темой стала Россия, поскольку и республиканцев, и демократов беспокоило, что Тиллерсон как бывший топ-менеджер нефтяного концерна Exxon Mobil будет занимать слишком мягкую позицию по России.

"Я много не услышал от господина Тиллерсона, а то, что я услышал, не избавило меня от озабоченностей", - сказал в этой связи журналистам сенатор-демократ Бен Кардин, являющийся членом сенатского Комитета по иностранным делам.

Рексу Тиллерсону предстоит принять участие в четырех слушаниях - в двух в Палате представителей и в двух - в Сенате. В обеих палатах он будет отвечать на вопросы комитетов по иностранным делам и ассигнованиям.

Deutsche Welle
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