Тиллерсон рассказал о поручении Трампа восстановить отношения с Россией

Отвечая на вопрос о связях команды Трампа с Россией, Тиллерсон заявил: "Президент дал мне ясно понять: не позволять тому, что происходит здесь в политике, мешать мне выполнять работу по этим отношениям, которая была мне поручена. Он указал, что мы могли бы достичь прогресса".

Госсекретарь сделал это заявление во вторник, 6 июня, в ходе визита в Новую Зеландию.

Комментировать расследование по связям команды Трампа с Россией он отказался. Ранее Тиллерсон заявлял, что Вашингтон не пытается начать отношения с Россией "с чистого листа". "Такие термины, как "перезагрузка" используются слишком часто. Нельзя перезагрузить, нельзя стереть прошлое, нельзя начать с чистого листа. Мы начинаем с того, что уже есть", - сказал Тиллерсон в интервью телеканалу NBC.

В мае министерство юстиции США назначило бывшего директора Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования вмешательства России в американские президентские выборы и "связанных с этим вопросов". Расследованием также занимаются комитеты по разведке Сената США и Палаты представителей Конгресса США.