Тиллерсон пошутил про Лаврова: eму танцевать не позволено

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NEWSru.com
воскресенье, 2 апреля 2017 г. 09:45
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на встрече с главами внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО удостоился стоячей овации за свой комментарий относительно действующей структуры власти в России. Как сообщает портал Politico, Тиллерсон фактически назвал бессмысленными попытки наладить контакт с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, поскольку главе российского МИДа все равно "танцевать не позволено".
© Reuters-Scanpix

Шутка прозвучала в неформальной обстановке во время ланча. Один из министров, говоря об отношениях альянса с Россией, заявил, что "для танго нужны двое". Тиллерсон на это ответил: "Конечно, вы можете танцевать с Россией, и даже получить что-то с этого. Но вы точно не сможете станцевать с Сергеем Лавровым, поскольку ему не позволено танцевать".

Один из дипломатов в беседе с Politico затем рассказывал: "Это была настоящая овация. Буквально. Он сорвал аплодисменты". По словам собеседников портала, госсекретарь США таким образом весьма прямо намекнул, что в России все решения принимает лишь один человек.

Как отмечают журналисты, перед встречей среди представителей НАТО господствовали скептические настроения относительно Тиллерсона. Министры не знали, что ожидать от нового главы Госдепартамента, которого назначил на этот пост Дональд Трамп - человек, некогда называвший альянс изжитками прошлого. Однако Тиллерсону удалось развеять сомнения среди коллег.

"Он выразился предельно ясно и четко об отношениях США и союзников. Поддержка Тиллерсона была безоговорочной. Он дал всем понять, что Вашингтон будет поддерживать своих друзей по альянсу без всяких "но" и "если", - поделился с Politico один из дипломатов.

В ходе официальной части мероприятия Тиллерсон заявил, что США привержены принципам альянса и продолжат поддерживать НАТО. "Мы понимаем, что угроза против одного из нас - это угроза нам всем, и мы будем отвечать на эти угрозы соответствующим образом", - подчеркнул госсекретарь.

NEWSru.com
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