Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке

По словам Тиллерсона, он намерен оставаться в Госдепартаменте до тех пор, пока это позволяет президент. Свои отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом он назвал хорошими.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Тиллерсон думает об уходе в отставку еще до конца года из-за разногласий с Трампом и недостаточной свободы действий.