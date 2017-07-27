Тиллерсон опроверг сообщения о своей отставке

Deutsche Welle
четверг, 27 июля 2017 г. 09:50
Глава Госдепартамента США Рекс Тиллерсон впервые отреагировал на сообщения о том, что он якобы собирается досрочно уйти в отставку. В среду, 26 июля, на вопрос журналиста, останется ли он на своем посту, он ответил коротко: "Я никуда не ухожу".
Rexas Tillersonas
© AFP / Scanpix

По словам Тиллерсона, он намерен оставаться в Госдепартаменте до тех пор, пока это позволяет президент. Свои отношения с главой Белого дома Дональдом Трампом он назвал хорошими.

Ранее в американских СМИ появились сообщения о том, что Тиллерсон думает об уходе в отставку еще до конца года из-за разногласий с Трампом и недостаточной свободы действий.

Deutsche Welle
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