Тиллерсон назвал главную цель политики США в Сирии

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Deutsche Welle
воскресенье, 9 апреля 2017 г. 10:20
Госсекретарь США отметил, что Вашингтон не опасается возможных российских акций возмездия после удара по сирийскому аэродрому и выразил надежду на конструктивную роль Москвы в урегулировании конфликта в Сирии.
Rexas Tillersonas
© AFP/Scanpix

Ситуация в Сирии станет одной из главных тем обсуждения Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова во время ожидаемого в среду, 12 апреля, визита госсекретаря США в Москву.

В интервью телеканалу CBS в субботу, 9 апреля, Тиллерсон подчеркнул, что приоритетом действий США в Сирии является борьба с террористической группировкой "Исламское государство". Только тогда можно будет ставить вопрос о стабилизации ситуации в стране. Он надеется, что Россия сыграет конструктивную роль в обеспечении перемирия между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции.

Американский дипломат указал также, что российские подразделения не были целью налета в Сирии. По его мнению, в Вашингтоне нет никаких опасений по поводу возможных актов возмездия со стороны Москвы после удара США по сирийскому аэродрому.

Лавров требует расследования

8 апреля Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Сирии, сообщает российское внешнеполитическое ведомство. Отмечено, что разговор состоялся по американской инициативе.

Глава МИД РФ в ходе телефонного разговора повторил позицию России о том, что "утверждения о применении войсками Сирии химического оружия в Идлибе 4 апреля не соответствуют действительности". Он указал на необходимость тщательного, беспристрастного и профессионального расследования.

Deutsche Welle
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