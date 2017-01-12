Тиллерсон назвал аннексию Крыма Россией захватом территории

 (110)
Deutsche Welle
четверг, 12 января 2017 г. 09:22
Аннексия Крыма была "захватом территории", которая не принадлежала России, заявил на слушаниях в американском Сенате в среду, 11 января, будущий госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Он осудил нарастание российской агрессии на Украине с 2014 года, заявив о "недостатках американского руководства".
© AP nuotr.

"Я выступаю за такие ответные меры, которые будут предотвращать дальнейшую экспансию и сдерживать поведение опасных деятелей", - цитирует Тиллерсона агентство Reuters.

По словам Тиллерсона, администрации Барака Обамы следовало ответить на агрессивные действия Москвы, рекомендовав властям в Киеве перебросить все имеющиеся в их распоряжении воинские части к восточным границам страны и поддержав Украину поставками оборонительного оружия, а также воздушным наблюдением. "Это тот самый вариант ответа, которого ожидает Россия. Если Россия действует силой, в ответ необходимо показывать пропорциональную силу", - подчеркнул Тиллерсон.

По мнению Тиллерсона, администрация Обамы слишком мягко реагировала на захват Москвой территории Украины. Будущий госсекретарь ушел от прямого ответа на вопросы сенаторов о его собственной политике в отношении РФ, сославшись на то, что еще не обсуждал это с избранным президентом США Дональдом Трампом.

В отличие от Тиллерсона, в период предвыборной кампании Трамп никогда не предлагал демонстрировать американскую военную мощь на Украине. В августе в одном из интервью он утверждал, что Россия никогда не вторгнется на Украину, хотя российские части уже находились там, напоминает агентство AP. Тогда Дональд Трамп заявил, что Крым нельзя брать в расчет, поскольку его жители пожелали стать частью России.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту (1)

В Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту
Поднявшийся в среду вечером штормовой ветер удержится и в четверг, в Балтийском море ожидаются волны до четырех метров в высоту, сообщают синоптики.

BBC: возможный автор "компромата на Трампа" пустился в бега (12)

BBC: возможный автор компромата на Трампа пустился в бега
Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа, залег на дно.

Сенат США проголосовал за начало отмены Obamacare (9)

Barackas Obama
Ключевая реформа, проведенная действующим президентом США Бараком Обамой, оказалась под угрозой еще до его официального ухода с должности.

Первая партия американских танков прибыла в Польшу (11)

Первая партия американских танков прибыла в Польшу
Крупнейшая со времен окончания холодной войны отправка американской бронетехники в Европу продолжается.

Пресс-конференция Трампа: Россия зауважает нас как никогда (21)

Пресс-конференция Трампа: Россия зауважает нас как никогда
На пресс-конференции в Нью-Йорке избранный президент США Дональд Трамп кратко объяснил свое видение Америки в ближайшие годы, категорически отмел сообщения о том, что у Путина на него якобы есть компромат, вступил в ожесточенную перепалку с журналистом Си-эн-эн и пообещал, что при нем Россия зауважает Америку как никогда.
Facebook друзья
Rambler's Top100