Тиллерсон надеется гармонизировать отношения с Россией

 (11)
bbcrussian.com
среда, 12 апреля 2017 г. 15:30
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон надеется, что его визит в Москву и встреча с главой МИД Сергеем Лавровым помогут наладить отношения между Россией и США. Переговоры Лаврова Тиллерсона проходят в Москве в среду.
Sergejus Lavrovas ir Rexas Tillersonas
© AP / Scanpix

"Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому, откровенному диалогу для того, чтобы мы могли делать все для продвижения наших отношений в положительном направлении", - заявил Тиллерсон перед началом переговоров.

И Тиллерсон и Лавров назвали возможной платформой для совместных действий борьбу с терроризмом.

"Эта встреча происходит в очень важный момент, когда мы пытаемся прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", - добавил госсекретарь США.

"Я считаю ваш приезд весьма своевременным. Он предоставляет столь необходимую возможность для того, чтобы, как и договаривались президенты Путин и Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем этим вопросам, прежде всего, формированию широкого антитеррористического фронта", - заявил глава российского МИД.

Президент России Владимир Путин на фоне начала переговоров заявил о деградации отношений между США и Россией, которая произошла за первые месяцы президентства Дональда Трампа. Особенно уровень доверия упал в военной области, добавил он.

Рекс Тиллерсон прилетел в Москву во вторник. В среду он проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В преддверии визита Тиллерсона в Кремле заявляли, что президент Владимир Путин не будет встречаться с госсекретарем, однако уже после начала встречи Тиллерсона и Лаврова пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "определенная вероятность" встречи смежду Тиллерсоном и Путиным существует.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

По делу о взрывах в Дортмунде задержан исламист

Dortmundo Borussia autobusas
Полиция Германии задержала подозреваемого в причастности к взрывам рядом с автобусом, перевозившим игроков футбольного клуба "Боруссия" в Дортмунде.

Полиция безопасности: в Эстонии задержаны контрабандисты, работавшие на ФСБ (10)

Полиция безопасности: в Эстонии задержаны контрабандисты, работавшие на ФСБ
Эстонская Полиция безопасности (КаПо) задержала двух мужчин, работавших на ФСБ России. Задержанные действовали как контрабандисты и передавали информацию об эстонских Силах обороны, Кайтселийте и Департаменте полиции и погранохраны.

Как менялось с годами отношение Рекса Тиллерсона к России (11)

Как менялось с годами отношение Рекса Тиллерсона к России
После того как бывший глава нефтяного гиганта Exxon Mobil Рекс Тиллерсон стал госсекретарем США, его риторика в адрес России сильно изменилась.

Задержанным в Осло россиянином оказался выходец из Ингушетии (21)

Задержанным в Осло россиянином оказался выходец из Ингушетии
Арестованный в Осло 17-летний россиянин Иса Б., которого подозревают в подготовке взрыва, оказался беженцем из Ингушетии. Его семья переехала в Норвегию в 2010 году и подала заявление на получение убежища, пишет газета "Коммерсантъ".

Ахмадинежад решил бороться за пост президента Ирана

Mahmoudas Ahmadinejadas
Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад зарегистрировался в качестве кандидата на президентских выборах, сообщают государственные СМИ страны.
Facebook друзья
Rambler's Top100