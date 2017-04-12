Тиллерсон надеется гармонизировать отношения с Россией

"Я надеюсь, что эта встреча будет содействовать открытому, откровенному диалогу для того, чтобы мы могли делать все для продвижения наших отношений в положительном направлении", - заявил Тиллерсон перед началом переговоров.

И Тиллерсон и Лавров назвали возможной платформой для совместных действий борьбу с терроризмом.

"Эта встреча происходит в очень важный момент, когда мы пытаемся прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", - добавил госсекретарь США.

"Я считаю ваш приезд весьма своевременным. Он предоставляет столь необходимую возможность для того, чтобы, как и договаривались президенты Путин и Трамп, откровенно и честно попытаться прояснить перспективы взаимодействия по всем этим вопросам, прежде всего, формированию широкого антитеррористического фронта", - заявил глава российского МИД.

Президент России Владимир Путин на фоне начала переговоров заявил о деградации отношений между США и Россией, которая произошла за первые месяцы президентства Дональда Трампа. Особенно уровень доверия упал в военной области, добавил он.

Рекс Тиллерсон прилетел в Москву во вторник. В среду он проводит переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В преддверии визита Тиллерсона в Кремле заявляли, что президент Владимир Путин не будет встречаться с госсекретарем, однако уже после начала встречи Тиллерсона и Лаврова пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "определенная вероятность" встречи смежду Тиллерсоном и Путиным существует.