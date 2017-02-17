Тиллерсон - Лаврову: Россия должна выполнять свои обязательства

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bbcrussian.com
пятница, 17 февраля 2017 г. 07:00
США не исключают возможности сотрудничества с Россией, но будут отстаивать собственные интересы, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
© Reuters-Scanpix

В ходе своей первой зарубежной поездки в новой должности он встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях саммита G20 в Германии.

"Как я ясно дал понять в ходе утверждения моей кандидатуры в сенате, Соединенные Штаты рассмотрят возможность сотрудничества с Россией, когда мы найдем сферы практического взаимодействия, идущего на пользу американскому народу", - сказал он.

При этом, по его словам, там, где у сторон остаются разногласия, США будут отстаивать интересы и ценности Америки и ее союзников.

Тиллерсон также подчеркнул, что ожидает от России выполнения обязательств в рамках Минских соглашений и процесса стабилизации обстановки в регионе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что стороны договорились сотрудничать по тем направлением, где их интересы сходятся, - в частности, в борьбе с терроризмом.

"Обсуждали ситуацию в Афганистане, ситуацию на Украине, - цитирует министра ТАСС. - По всем этим направлениям наши американские партнеры заинтересованы подключиться к усилиям, которые предпринимаются для преодоления этих конфликтов".

Ранее, на встрече НАТО в Брюсселе глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что Вашингтон в данный момент не расположен к военному сотрудничеству с Москвой.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу, отвечая на предыдущее заявление Маттиса о такой возможности, заявил: "Мы готовы к восстановлению сотрудничества с Пентагоном. Но попытки выстраивать диалог с позиции силы в отношении России бесперспективны".

В этот раз Маттис отметил, что России необходимо соблюдать международное законодательство. По его словам, почти нет сомнений в том, что Москва вмешивалась или пыталась вмешаться в процесс выборов в западных странах.
Президент США Дональд Трамп неоднократно говорил о возможности улучшения отношений с Россией. Однако его администрация постоянно подвергается критике за предполагаемые связи некоторых ее членов с Москвой.

На этой неделе в отставку ушел советник по национальной безопасности президента Майкл Флинн. Его обвинили в том, что он обсуждал с российским послом возможность отмены санкций еще до вступления Трампа в должность.

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