The Washington Post: США разрабатывают кибероружие против России

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Deutsche Welle
суббота, 24 июня 2017 г. 15:35
Барак Обама в должности президента США в 2016 году одобрил разработку электронных мер против России. Речь идет о кибероружии — "цифровом эквиваленте бомбы", пишет The Washington Post (WP) в пятницу, 23 июня.
© Shutterstock nuotr.

По информации газеты, это специальная секретная программа, которая позволяет выявить уязвимость в электронной инфраструктуре России и внедрить в нее "импланты" — все это дает возможность при необходимости вывести сетевую структуру РФ из строя. Разработка программы находится на начальной стадии.

Решение об использовании программы принимает Трамп

Проведение этой операции было поручено специалистам Агенства национальной безопасности (АНБ) США. Решение об использовании программы должен будет принять нынешний президент США Дональд Трамп, однако для того, чтобы разработки продолжались, его одобрение не требуется.

Президент США может прекратить их специальным распоряжением, но такого документа до сих пор не поступало, пишет газета.

Вашингтон сможет использовать программу в случае агрессии, в том числе хакерских атак, со стороны России. В августе 2016 года ЦРУ сообщило Обаме, что хакерские атаки в США проводились лично по приказу российского президента Владимира Путина с тем, чтобы не допустить победы Хиллари Клинтон на выборах президента.

Наряду с введением новых санкций против Кремля и высылкой дипломатов Обама тогда принял решение провести серию кибератак, которые Москва смогла бы вычислить — их цель показать России возможности США в киберпространстве. Эти меры в США сочли недостаточными, указывает WP.

Deutsche Welle
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The Washington Post: США разрабатывают кибероружие против России (22)

The Washington Post: США разрабатывают кибероружие против России
Барак Обама в должности президента США в 2016 году одобрил разработку электронных мер против России. Речь идет о кибероружии — "цифровом эквиваленте бомбы", пишет The Washington Post (WP) в пятницу, 23 июня.
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