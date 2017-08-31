Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, чем заявлял раньше - около 10 лет - но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании "Базовый элемент", президентом компании "Русал".
Об этом в четверг, 31 августа пишет The Wall Street Journal, указывая, что сотрудничество Дерипаски с Манафортом относится к работе последнего не только на Украине, но также в Грузии и Черногории.
Ранее в американском Конгрессе, расследующем попытки России повлиять на президентские выборы в США, отказались предоставить Олегу Дерипаске иммунитет в обмен на его показания. Сам бизнесмен отрицает наличие финансовых связей с Манафортом. Он подал в суд на Associated Press, обвинив в клевете это информагентство, выступившее с подобным утверждением. Как говорится в жалобе, Дерипаска много лет назад "разорвал отношения" с Полом Манафортом.
В статье The Wall Street Journal утверждается, что Манафорт начал работать на российскую сторону еще в 2004 году. Это продолжалось до 2015 года, а в следующем году он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа.
В августе 2016 года Манафорт ушел с этой должности. Одной из причин его отставки называется то, что он с 2007 по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов свыше 12 миллионов долларов.
Le Figaro: военные учения на подступах к ЕС тревожат НАТО (6)
Военные учения на подступах к ЕС тревожат НАТО Россия и...
СМИ: российские спецслужбы заблокировали храм Украинской церкви в Крыму
Сотрудники российских спецслужб утром 31 августа...
The Wall Street Journal утверждает, что Манафорт связан с Дерипаской
Газета The Wall Street Journal утверждает, что экс-глава...
На затопленном химзаводе в Хьюстоне произошли взрывы
На химическом заводе компании Arkema в 30 километрах от...
В США впервые одобрен вид генной терапии для борьбы с раком
Управление по контролю качества пищевых продуктов и...
TOP новостей
Ответ жалующимся на лето: литовская зима станет неузнаваемой (3)
Литовские зимы станут короче, однако вскоре могут...
Ландсбергис высказал свою позицию по вопросу присоединения к коалиции (8)
Лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис сказал, что...
Служба спецрасследований изъяла документы в Минфине Литвы
Литовская Служба спецрасследований (ССР), которая в...
Ситуация накаляется: рост цен в Литве ускоряется (64)
Цены на товары и услуги в Литве по-прежнему растут, а...
Уровень безработицы в Литве сравнили со средним показателем по ЕС
В июне 2017 года уровень безработицы в Литве составил 7,6% и...