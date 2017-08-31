The Wall Street Journal утверждает, что Манафорт связан с Дерипаской

Газета The Wall Street Journal утверждает, что экс-глава предвыборного штаба Трампа связан с Олегом Дерипаской. Сообщается также, что Пол Манафорт работал на Россию дольше, чем было известно раньше.
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Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт не только работал политическим консультантом российской стороны дольше, чем заявлял раньше - около 10 лет - но и был связан с Олегом Дерипаской, владельцем компании "Базовый элемент", президентом компании "Русал".

Об этом в четверг, 31 августа пишет The Wall Street Journal, указывая, что сотрудничество Дерипаски с Манафортом относится к работе последнего не только на Украине, но также в Грузии и Черногории.

Ранее в американском Конгрессе, расследующем попытки России повлиять на президентские выборы в США, отказались предоставить Олегу Дерипаске иммунитет в обмен на его показания. Сам бизнесмен отрицает наличие финансовых связей с Манафортом. Он подал в суд на Associated Press, обвинив в клевете это информагентство, выступившее с подобным утверждением. Как говорится в жалобе, Дерипаска много лет назад "разорвал отношения" с Полом Манафортом.

В статье The Wall Street Journal утверждается, что Манафорт начал работать на российскую сторону еще в 2004 году. Это продолжалось до 2015 года, а в следующем году он возглавил предвыборный штаб Дональда Трампа.

В августе 2016 года Манафорт ушел с этой должности. Одной из причин его отставки называется то, что он с 2007 по 2012 год мог нелегально получить от экс-президента Украины Виктора Януковича и его Партии регионов свыше 12 миллионов долларов.

Deutsche Welle
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