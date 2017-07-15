The Times: Связанные с РФ хакеры атаковали энергосети Великобритании

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Deutsche Welle
суббота, 15 июля 2017 г. 17:30
Киберпреступники действовали через ирландское Управление по поставкам электроэнергии, пытаясь вывести из строя часть систем, обеспечивающих энергией ряд областей Северной Ирландии, пишет британское издание.
© Shutterstock

Хакеры, действующие в интересах правительства России, подвергли кибератакам энергетические сети в составе национальной энергосистемы Великобритании. Об этом в субботу, 15 июля, сообщила британская газета The Times.

По ее данным, ведущие инженеры ирландского Управления по поставкам электроэнергии (Electricity Supply Board, ESB) в июне получили электронные письма от киберпреступников, которые, по всей видимости, состояли в связи с Главным управлением Генштаба ВС РФ (ранее - Главное разведывательное управление, ГРУ. - Ред.).

С помощью электронных посланий в компьютерные системы предполагалось внедрить вредоносное программное обеспечение и установить наблюдение за работой ESB. Задача хакеров состояла в том, чтобы получить доступ к контрольным центрам компании и вывести из строя часть систем, обеспечивающих энергией ряд областей Северной Ирландии. В письмах, в частности, содержались жалобы на работу одной из электростанций, при этом преступники пытались вынудить сотрудников компании скачать вредоносные файлы. Ряд посланий был оформлен в виде заявления о трудоустройстве и содержал вложение, стилизованное под резюме.

Преступники могли получить доступ к секретным паролям

Как отмечает The Times, сбоев в работе энергосетей зафиксировано не было, однако аналитики предполагают, что кибермошенники могли получить пароли доступа к системам безопасности, отвечающим за поддержание работы британского энергосектора.

Между тем в посольстве РФ в Великобритании уже отреагировали на газетную публикацию. "Журналистика избавляется от такой устаревшей концепции как доказательства. Она прибегает к памфлетам", - говорится в Twitter российского диппредставительства.

Ранее американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что что атаке со стороны "российских хакеров" подверглись компьютерные системы американских атомных и других энергетических компаний, отвечающие за вопросы бизнеса и администрирования.

Deutsche Welle
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