The Telegraph: Власти РФ поддерживали план переворота в Черногории

 (8)
Deutsche Welle
воскресенье, 19 февраля 2017 г. 17:32
В 2016 году заговорщики в Черногории планировали путч и убийство премьер-министра, а руководили заговором офицеры российской разведки, утверждает британское издание The Telegraph.
Protestai Juodkalnijoje
© AP/Scanpix

В 2016 году с одобрения и при поддержке Москвы заговорщики в Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича. В день парламентских выборов вооруженная группа должна была атаковать парламент, а руководили заговором офицеры российской разведки, утверждает британское издание The Telegraph в воскресенье, 19 февраля, со ссылкой на источник, близкий к правительству в Лондоне.

Издание публикует фотографии четырех мужчин, якобы имевших отношение к заговору, двое из них - предположительно россияне Владимир Попов и Эдуард Широков. По данным журналистов, попытка переворота была сорвана 16 октября 2016 года всего за несколько часов до осуществления. Целью заговорщиков был срыв вступления Черногории в НАТО.

Согласно The Telegraph, спецслужбы Великобритании и США собрали доказательства того, что Россия имела отношение к заговору "на высоком уровне". Попытку путча в Черногории обсуждали на своей первой встрече глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Интерпол ведет розыск двух россиян, имевших отношение к организации путча, отмечается в материале.

В ноябре 2016 года специальный главный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что российские и сербские националисты планировали насильственные действия против правительства Черногории, но правительство РФ в этом не участвовало.

По подозрению в подготовке теракта в Черногории и Сербии были арестованы более 20 человек, по сообщениям сербских СМИ, из страны был выслан ряд российских граждан. Россия отрицает причастность госструктур к попытке переворота в Черногории.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Шведы в недоумении: Трамп упомянул теракт в Швеции, которого на самом деле не было (23)

President Donald Trump
В ходе митинга, состоявшегося в минувшую субботу в городе Мельбурн, штат Флорида, президент США Дональд Трамп защищал введенный им запрет на иммиграцию из семьи мусульманских стран и упомянул в качестве негативного примера "события, происшедшие накануне в Швеции".

The Telegraph: Власти РФ поддерживали план переворота в Черногории (8)

Protestai Juodkalnijoje
В 2016 году заговорщики в Черногории планировали путч и убийство премьер-министра, а руководили заговором офицеры российской разведки, утверждает британское издание The Telegraph.

Трамп пообещал "вывести СМИ на чистую воду" (2)

Donaldas Trumpas
Президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде, в очередной раз подверг жесткой критике американские СМИ. По его словам, они отказываются "сообщать правду"; поэтому он решил обратиться к американцам напрямую, "без фильтра фейковых новостей".

Нетаньяху заявил о "начале нового дня" в отношениях Израиля и США

Benjaminas Netanyahu
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале "нового дня" во взаимоотношениях США и Израиля после вступления в должность президента Дональда Трампа.

93-летний глава Зимбабве Мугабе заявил об участии в выборах 2018 года (2)

Robertas Mugabe
Глава африканского государства Зимбабве Роберт Мугабе накануне своего 93-го дня рождения подтвердил намерение переизбраться президентом страны на новый срок на выборах 2018 года. Он заявил, что люди не видят ему замены, передает Reuters.
Facebook друзья
Rambler's Top100