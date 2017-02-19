The Telegraph: Власти РФ поддерживали план переворота в Черногории

В 2016 году заговорщики в Черногории планировали путч и убийство премьер-министра, а руководили заговором офицеры российской разведки, утверждает британское издание The Telegraph.

В 2016 году с одобрения и при поддержке Москвы заговорщики в Черногории планировали путч и убийство премьер-министра Мило Джукановича. В день парламентских выборов вооруженная группа должна была атаковать парламент, а руководили заговором офицеры российской разведки, утверждает британское издание The Telegraph в воскресенье, 19 февраля, со ссылкой на источник, близкий к правительству в Лондоне.

Издание публикует фотографии четырех мужчин, якобы имевших отношение к заговору, двое из них - предположительно россияне Владимир Попов и Эдуард Широков. По данным журналистов, попытка переворота была сорвана 16 октября 2016 года всего за несколько часов до осуществления. Целью заговорщиков был срыв вступления Черногории в НАТО.

Согласно The Telegraph, спецслужбы Великобритании и США собрали доказательства того, что Россия имела отношение к заговору "на высоком уровне". Попытку путча в Черногории обсуждали на своей первой встрече глава МИД Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Интерпол ведет розыск двух россиян, имевших отношение к организации путча, отмечается в материале.

В ноябре 2016 года специальный главный прокурор Черногории Миливой Катнич заявил, что российские и сербские националисты планировали насильственные действия против правительства Черногории, но правительство РФ в этом не участвовало.

По подозрению в подготовке теракта в Черногории и Сербии были арестованы более 20 человек, по сообщениям сербских СМИ, из страны был выслан ряд российских граждан. Россия отрицает причастность госструктур к попытке переворота в Черногории.