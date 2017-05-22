The Guardian впервые раскрыла правила цензуры для модераторов фейсбука

Издание заявляет, что изучило около сотни документов, дающих "беспрецедентное понимание" схемы, по которой Facebook модерирует посты, связанные с такими проблемными темами, как убийства и самоубийства, расизм, терроризм и порнография.

По информации газеты, сотрудники социальной сети перегружены работой, и часто у них есть "всего 10 секунд", чтобы принять решение. Как уточняет The Guardian, многие модераторы испытывают озабоченность в связи с "непоследовательностью и специфическим характером" некоторых правил, касающихся, например, материалов сексуального характера.

В правилах, среди прочего, отмечается, что посты вроде "Кто-нибудь, застрелите [президента США Дональда] Трампа" должны быть удалены, так как содержат конкретную угрозу главе государства. В то же время можно написать сообщение "отвали и сдохни", так как угроза в нем "не заслуживает доверия".

Согласно документам, модераторы не всегда должны удалять видео насильственных смертей, потому что видео могут помочь в "понимании таких проблем, как психические заболевания".

Также не обязательны к удалению фотографии физического насилия несексуального характера или издевательств над детьми, если в них не присутствует "садистский элемент". Пользователям, кроме того, можно распространять фото издевательств над животными.