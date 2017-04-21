The Guardian рассказала о двух бежавших от преследования геев чеченцах

Газета пишет, что четверо других собеседников рассказали об «облавах на геев», в которые они попали.

Первый из двух бежавших из Чечни собеседников британской газеты был задержан властями республики в октябре 2016 года после того, как обменивался фотографиями с другим мужчиной и договорился о встрече. После задержания, по его словам, трое мужчин в камуфляжной форме отвезли его в лес, раздели и избили, сломав челюсть. Все это снималось на видео, с целью вымогательства денег, обещая опубликовать ролик, а также рассказать родственникам, что он гей.

Источник The Guardian утверждает, что заплатил деньги, но после того, как узнал о новых преследованиях геев, бежал из Чечни. Он также добавил, что родственникам все же сообщили о том, что он гей, и теперь собеседник газеты опасается мести.

Другой чеченец, пишет газета, рассказал, что во время проверки документов в Грозном выяснилось, что он находится «в списке». Его задержали. В отделении полиции в сумке собеседника издания нашли медицинские документы, в которых говорилось, что тот болен ВИЧ. По его словам, полицейский «сжалился над ним» и приказал «бежать из Чечни и никогда не возвращаться». Семья мужчины думает, что он уехал на заработки, пишет The Guardian.

Газета также пишет, что пообщалась с четырьмя другими чеченцами, которые рассказали о различных преследованиях геев. Среди них мужчина, о котором издание писало ранее, 13 апреля. Он тогда сказал, что на протяжении недели его задерживали и пытали током. По его словам, в том же месте удерживались другие люди.

В начале апреля «Новая газета» рассказала о задержаниях и пытках геев в Чечне, в результате которых, по данным издания, погибли три человека. Позднее газета опубликовала истории свидетелей таких задержаний.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в республике нет гонений на гомосексуалов, так как «нельзя преследовать тех, кого в регионе нет».

«Новая газета» после этого сообщила о том, что в адрес редакции начали поступать угрозы со стороны духовенства Чечни и лидеров общественного мнения республики. Газета опубликовала заявление, в котором говорилось об обещанном им «возмездии».

Кремль позднее заявил, что следит за ситуацией и назвал «незаконные методы воздействия на журналистов» недопустимыми.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров следом за этим назвал три условия прекращения конфликта с «Новой»: извиниться «за омерзительную чушь», ссылаться на реальные источники и прекратить «истерию по поводу несуществующих „угроз“».

«Новая» после этого сообщила о получении двух конвертов с неизвестным «белым порошком». Содержимое одного из конвертов — на котором в графе отправителя было ручкой написано «Грозный» — оказалось неопасным, содержимого второго было отправлено на экспертизу, результаты которой станут известны в конце апреля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о преследовании гомосексуалов в Чечне не подтверждается.