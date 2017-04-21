The Guardian рассказала о двух бежавших от преследования геев чеченцах

 (14)
Телеканал "Дождь"
пятница, 21 апреля 2017 г. 17:45
The Guardian поговорила с двумя чеченцами, которые рассказали, что вынуждены были бежать из республики из-за преследований гомосексуалов.
© Sputknik/Scanpix

Газета пишет, что четверо других собеседников рассказали об «облавах на геев», в которые они попали.

Первый из двух бежавших из Чечни собеседников британской газеты был задержан властями республики в октябре 2016 года после того, как обменивался фотографиями с другим мужчиной и договорился о встрече. После задержания, по его словам, трое мужчин в камуфляжной форме отвезли его в лес, раздели и избили, сломав челюсть. Все это снималось на видео, с целью вымогательства денег, обещая опубликовать ролик, а также рассказать родственникам, что он гей.

Источник The Guardian утверждает, что заплатил деньги, но после того, как узнал о новых преследованиях геев, бежал из Чечни. Он также добавил, что родственникам все же сообщили о том, что он гей, и теперь собеседник газеты опасается мести.

Другой чеченец, пишет газета, рассказал, что во время проверки документов в Грозном выяснилось, что он находится «в списке». Его задержали. В отделении полиции в сумке собеседника издания нашли медицинские документы, в которых говорилось, что тот болен ВИЧ. По его словам, полицейский «сжалился над ним» и приказал «бежать из Чечни и никогда не возвращаться». Семья мужчины думает, что он уехал на заработки, пишет The Guardian.

Газета также пишет, что пообщалась с четырьмя другими чеченцами, которые рассказали о различных преследованиях геев. Среди них мужчина, о котором издание писало ранее, 13 апреля. Он тогда сказал, что на протяжении недели его задерживали и пытали током. По его словам, в том же месте удерживались другие люди.

В начале апреля «Новая газета» рассказала о задержаниях и пытках геев в Чечне, в результате которых, по данным издания, погибли три человека. Позднее газета опубликовала истории свидетелей таких задержаний.

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов заявил, что в республике нет гонений на гомосексуалов, так как «нельзя преследовать тех, кого в регионе нет».

«Новая газета» после этого сообщила о том, что в адрес редакции начали поступать угрозы со стороны духовенства Чечни и лидеров общественного мнения республики. Газета опубликовала заявление, в котором говорилось об обещанном им «возмездии».

Кремль позднее заявил, что следит за ситуацией и назвал «незаконные методы воздействия на журналистов» недопустимыми.

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров следом за этим назвал три условия прекращения конфликта с «Новой»: извиниться «за омерзительную чушь», ссылаться на реальные источники и прекратить «истерию по поводу несуществующих „угроз“».

«Новая» после этого сообщила о получении двух конвертов с неизвестным «белым порошком». Содержимое одного из конвертов — на котором в графе отправителя было ручкой написано «Грозный» — оказалось неопасным, содержимого второго было отправлено на экспертизу, результаты которой станут известны в конце апреля.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о преследовании гомосексуалов в Чечне не подтверждается.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

ЕС хочет гарантий сохранения прав своим гражданам после Brexit

Londonas
На саммите в Брюсселе планируется обсудить мандат для ведения переговоров с Лондоном по Brexit. ЕС хочет гарантий сохранения прав своим гражданам и после выхода Великобритании из его состава.

The Guardian рассказала о двух бежавших от преследования геев чеченцах (14)

The Guardian рассказала о двух бежавших от преследования геев чеченцах
The Guardian поговорила с двумя чеченцами, которые рассказали, что вынуждены были бежать из республики из-за преследований гомосексуалов.

Пентагон: Несомненно, Сирия хранит химическое оружие (32)

Jamesas Mattisas
Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что что Сирия, несомненно, все еще хранит запасы химического оружия, однако его использование было бы опрометчивым шагом со стороны Дамаска.

Стрельба в Париже: что мы знаем о нападавшем

Išpuolis Eliziejaus laukuose Paryžiuje
Личность напавшего в четверг на полицейских в Париже установлена по оставленным им в машине документам, однако французская полиция заявила, что его имя не будет предано огласке до тех пор, пока не выяснится, были ли у него сообщники.

Пересмотр политики США в отношении Ирана: чем рискует Трамп? (2)

Donaldas Trumpas
В администрации президента Дональда Трампа слова, кажется, опять расходятся с делами.
Facebook друзья
Rambler's Top100