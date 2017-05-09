Террористы ИГ распространили видео казни "российского полковника" в Сирии

В 12-минутном видео на русском языке показан мужчина, одетый в черный комбинезон, передает Reuters. Он призывает российских военных в Сирии сдаться. Его называют «полковником Евгением Петренко». Закадровый голос говорит, что он служил в Сирии и Ираке с 2016 года. После этого ему перерезает горло стоящий позади него член террористической группировки «Исламское государство».

Определить подлинность этого видео не представляется возможным, как и установить личность человека, которого в видео называют «российским полковником». Также невозможно установить, когда именно было снято видео. По информации SITE, оно было снято в сирийской провинции Ракка, которая находится под контролем ИГ. ФСБ и Минобороны России не смогли оперативно прокомментировать Reuters информацию о казни.

В сентябре 2016 года «Исламское государство» распространило видео с мужчиной, который представляется Евгением Петренко. Он называет себя гражданином России и заявляет, что работает внештатным агентом второго оперативного отдела ФСБ России по Москве в звании капитана. По словам мужчины, его захватили в плен боевики ИГ, когда он выполнял задание. Он обращается к президенту России Владимиру Путину и руководству ФСБ с просьбой освбодить его.

Reuters отмечает, что на видео, которое боевики ИГ распространили сегодня, 9 мая, закадровый голос называл «Евгения Петренко» «идиотом», который верил «обещаниям своего государства не бросать его, если он будет захвачен в плен».

Ранее ИГ уже публиковало подобные видео. В 2014 году террористы распространили видео убийства российского инженера Сергея Горбунова, которого удерживали в плену с 2013 года. В декабре 2015 года террористы ИГ распространили видео казни «российского шпиона» Магомеда Хасиева. Об опознании человека, который казнил Хасиева, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он охарактеризовал его как «жителя Ноябрьска, русского по национальности». По информации СМИ, речь шла об Анатолии Землянке. Его объявили в розыск по линии Интерпола и заочно арестовали. В октябре 2016 года Life сообщал, что Землянку убили в Мосуле.

По официальным данным, за время проведения операции российских войск в Сирии погибли более 30 российских военных. Однако в апреле агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что Россия сильно занижает количество своих потерь в боях за сирийскую Пальмиру с января по март 2017 года. По информации агентства, Россия потеряла 21 военного. В Минобороны публикацию Reuters назвали лживой.