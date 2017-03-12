Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов

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NEWSru.com
воскресенье, 12 марта 2017 г. 13:33
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу после начала процедуры выхода страны из ЕС потребует от Брюсселя вернуть Лондону 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.
© Sipa / Scanpix

По данным издания, британское правительство заявит об этом после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует отказ от членства в Евросоюзе. В документе, подготовленном юристом Мартином Хоувом, говорится, что Брюссель обязан вернуть долю Соединенного Королевства в фондах ЕИБ, составляющую 16% от всех активов.

4 марта сообщалось, что юристы правительства Великобритании признали необязательной выплату установленной ранее суммы в 60 миллиардов фунтов стерлингов за выход королевства из ЕС.

Как стало известно накануне, Тереза Мэй может запустить процедуру выхода страны из блока уже в ближайший вторник, 14 марта. По данным прессы, члены кабинета министров в частном порядке "оказывают давление" на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из ЕС "как можно скорее".

В понедельник вечером пройдет голосование относительно двух проевропейских поправок. Первая из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.

NEWSru.com
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Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов (16)

Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сразу после начала процедуры выхода страны из ЕС потребует от Брюсселя вернуть Лондону 9 миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в британском правительстве.

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