Тереза Мэй собирается потребовать у ЕС возврата 11 миллиардов долларов

По данным издания, британское правительство заявит об этом после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует отказ от членства в Евросоюзе. В документе, подготовленном юристом Мартином Хоувом, говорится, что Брюссель обязан вернуть долю Соединенного Королевства в фондах ЕИБ, составляющую 16% от всех активов.

4 марта сообщалось, что юристы правительства Великобритании признали необязательной выплату установленной ранее суммы в 60 миллиардов фунтов стерлингов за выход королевства из ЕС.

Как стало известно накануне, Тереза Мэй может запустить процедуру выхода страны из блока уже в ближайший вторник, 14 марта. По данным прессы, члены кабинета министров в частном порядке "оказывают давление" на Мэй, чтобы она запустила процедуру выхода из ЕС "как можно скорее".

В понедельник вечером пройдет голосование относительно двух проевропейских поправок. Первая из них касается защиты прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании (то есть фактически оставляет для них возможность остаться в Соединенном Королевстве после Brexit), вторая требует, чтобы правительство заручилось санкцией парламента, прежде чем заключать с ЕС соглашение о выходе страны из состава Евросоюза.