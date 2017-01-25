Тереза Мэй представит парламенту подробный план Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй опубликует "белую книгу" с планом по выходу Великобритании из Евросоюза, который она представила несколько дней назад. Об этом она заявила в среду, 25 января, выступая в парламенте. "Я понимаю, что парламенту необходимо изучить этот план в качестве "белой книги", - указала она.

В так называемых "белых книгах" британское правительство представляет свои предложения для рассмотрения парламенту.

Накануне Верховный суд Великобритании запретил правительству в Лондоне запускать процедуру выхода страны из Европейского Союза (Brexit) без согласования с парламентом Соединенного Королевства.

Тем самым суд отклонил апелляцию, внесенную консервативным правительством Терезы Мэй, против привлечения парламента к Brexit. В то же время решение суда не ставит под вопрос итоги референдума по Brexit, подчеркнул председательствующий судья Верховного суда Дэвид Ньюбергер. По его словам, речь идет о сугубо юридических вопросах.

Британское правительство заявило, что "разочаровано" решением Верховного суда, но "сделает все необходимое", чтобы исполнить его, сообщил генеральный прокурор Джереми Райт, представлявший на процессе кабинет министров.