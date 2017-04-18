Тереза Мэй объявила о проведении досрочных выборов

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bbcrussian.com
вторник, 18 апреля 2017 г. 13:27
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о проведении досрочных парламентских выборов 8 июня.
Theresa May
© AP / Scanpix

Мэй в прошлом исключала возможность досрочных выборов до 2020 года.

Лидер тори, уверенно лидирующих по популярности во всех опросах, объяснила досрочные выборы стремлением к стабильности в ситуации, когда страна начала переговоры о выходе из Европейского союза.

По словам Мэй, сейчас "страна действует как единое целое, а Вестминстер - нет".

О намерении распустить Палату общин и провести выборы Мэй объявила в экстренном заявлении на Даунинг-стрит после встречи с министрами.

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