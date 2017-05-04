Тереза Мэй обвинила ЕС в попытке повлиять на выборы в Британии

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bbcrussian.com
четверг, 4 мая 2017 г. 08:20
Британский премьер-министр Тереза Мэй обвинила европейских политиков в угрозах Британии, призванных повлиять на результат выборов.
Theresa May
© AP / Scanpix

Мэй резко высказалась в адрес "бюрократов из Брюсселя", выступая после встречи с королевой, на которой она официально отчиталась о роспуске парламента.

"Позиция Европейской комиссии в отношении переговоров стала жестче. Угрозы в отношении Великобритании были высказаны европейскими политиками и официальными лицами. Все эти действия были специально рассчитаны на то, чтобы повлиять на результаты всеобщих выборов, которые состоятся 8 июня", — заявила она.

По ее словам, некоторые в Брюсселе хотят, чтобы переговоры по "брекситу" провалились, а европейская пресса искажает позицию Великобритании на этих переговорах. Мэй также заявила, что следующие пять лет определят курс Соединенного Королевства для будущих поколений.

До этого пресса сообщала о тяжелой атмосфере на обеде британского премьер-министра Терезы Мэй и председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, состоявшемся на прошлой неделе. По итогам Юнкер якобы сказал, что Мэй "живет в другой галактике", сообщали СМИ.

Британский премьер, в свою очередь, заявила, что Брюсселю будет дьявольски трудно вести с ней переговоры.

Британский парламент было официально распущен в полночь в связи с досрочными выборами. С этого момента любые виды деятельности законотворческого органа Великобритании приостанавливаются, а депутаты теряют статус членов парламента. Им дается несколько дней, чтобы собрать вещи и покинуть рабочие места.

При этом премьер-министр Тереза Мэй и члены ее правительства продолжат работу до выборов.

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