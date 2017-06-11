Тереза Мэй договорилась о поддержке с североирландской партией ДЮП

Консервативная партия Британии, не набравшая большинства на досрочных парламентских выборах в четверг, договорилась о поддержке с небольшой североирландской Демократической юнионистской партией.

Договоренность вступит в силу на следующей неделе, когда парламент возобновит работу.

Однако о коалиционном правительстве речь не идет: партии договорились лишь, что ДЮП будет поддерживать консерваторов по ключевым решениям, которые те иначе не смогут провести - например, при утверждении бюджета.

Детали соглашения не разглашаются, хотя представители оппозиции уже заявили, что Тереза Мэй обязана рассказать об условиях достигнутой договоренности широкой публике.

Досрочные парламентские выборы в Британии были объявлены премьер-министром Терезой Мэй для усиления большинства правящей партии в парламенте, однако привели к противоположному результату: консерваторы остались самой крупной партией в нижней палате, однако потеряли 12 мандатов, а вместе с ними и парламентское большинство, необходимое для проведения решений.

Однако большинства не набрали и другие партии, и тогда заговорили о "подвешенном парламенте", когда ни одна партия не может принимать решения самостоятельно, без поддержки других. Такое в Британии случалось всего дважды за последние 100 лет.

Таким образом, партия, которую возглавляет премьер-министр Тереза Мэй, вынуждены была искать сторонника среди оппозиции.

Маленькая, но важная в Северной Ирландии Демократическая юнионистская партия получила всего 10 мест в парламенте.

Тори же требовалось еще восемь мест, чтобы партия могла принимать решения и формировать правительство, а другие партии - лейбористы, Шотландская национальная партия и либеральные демократы - не хотели идти в коалицию с тори.

Демократическая юнионистская партия призывает защищать единство с Великобританией и выступает против референдума об объединении Ирландии и Северной Ирландии.

Партия также последовательно выступает против однополых браков и абортов.