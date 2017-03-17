Тереза Мэй: для референдума о независимости Шотландии — не время

bbcrussian.com
пятница, 17 марта 2017 г. 07:48
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что "сейчас не время для второго референдума" о независимости Шотландии. Мэй не уточнила, исключает ли она проведение референдума в будущем.
© Sipa/Scanpix

На этой неделе первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила, что она запросит разрешение регионального парламента на проведение повторного референдума о независимости, поскольку большинство шотландцев высказались против "брексита" и хотят остаться в Евросоюзе.

Однако Мэй заявила, что будет несправедливо провозить голосование, пока не определены будущие отношения Британии и ЕС, а значит, у людей не будет всей необходимой информации для принятия решения. Министр по делам Шотландии Дэвид Мандел также написал в "Твиттере", что проведение референдума перед "брекситом" несправедливо и не может быть согласовано.

По словам Мэй, ее внимание направлено на поиск наилучшей возможной сделки для Британии во время переговоров о выходе из ЕС. "Обсуждение референдума о независимости только усложнит для нас заключение лучшей хорошей сделки по Шотландии и хорошей сделки для Британии", — заявила она.

"Моя мысль ясна — сейчас не время", — добавила она. Премьер-министр также подчеркнула, что страна "должна работать вместе, а не разделяться". Ранее в четверг королева Елизавета II подписала законопроект о начале процедуры выхода страны из Евросоюза.

Шотландский референдум

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предложила провести референдум между осенью 2018-го и весной 2019 года.

В Шотландии многие не согласны с результатами референдума о членстве Британии в ЕС. Большинство шотландцев — 62% — в ходе прошедшего в июне 2016 года референдума проголосовали за сохранение членства Британии в союзе.

В начале сентября Стерджен сообщила, что шотландское правительство начало подготовку законодательной базы для проведения нового референдума о независимости.

В сентябре 2014 года в Шотландии уже проводился референдум о независимости, сторонники которой тогда проиграли: 55,3% шотландцев проголосовали против выхода Шотландии из состава Соединенного Королевства.

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