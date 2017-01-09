Тереза Мэй: Британия защитит Литву и Эстонию от возможной агрессии

Премьер-министр подчеркнула, что британские войска будут принимать участие в военных учениях, которые пройдут в Эстонии. По словам Терезы Мэй, ”это подчеркнет наше серьезное отношение к своим обязательства”.

”Пятая статья устава НАТО гласит, что мы поддерживаем любую страну, против которой применена военная сила. Некоторые люди считают, что Америка изменит свое отношение к НАТО [после прихода Трампа]… Я думаю, Америка останется привержена НАТО так же, как и мы”, — сказала Тереза Мэй.

Ранее Дональд Трамп высказывался скептично относительно американской поддержки НАТО, и намекал, что в случае российской агрессии в Эстонии, защищать эту страны войска альянса не будут.