Тереза Мэй: Британия активизирует торговлю с Турцией

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bbcrussian.com
воскресенье, 29 января 2017 г. 09:51
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, что Британия активизирует свои торговые отношения с Турцией.
Theresa May
© Reuters/Scanpix

Президент Эрдоган заявил, что Турция планирует увеличить торговый оборот с Великобританией с 15,6 млрд до 20 млрд долларов в год.

После переговоров двух лидеров было объявлено о заключении сделки размером в 100 млн фунтов стерлингов (около 125 млн долларов), суть которой в том, что Британия поможет Турции в разработке военных реактивных истребителей.

Тереза Мэй сказала, что Британия и Турция создадут совместную рабочую группу для подготовки почвы по развитию торговых отношений Британии после ее выхода из ЕС.

Во время своего первого визита в Турцию в качестве премьер-министра Мэй не могла обойти стороной и вопрос о защите прав человека.

После неудавшегося переворота в июле прошлого года в стране было объявлено чрезвычайное положение.

По приказу президента Эрдогана сотни людей были арестованы, тысячи журналистов и преподавателей потеряли работу по подозрению в лояльности к исламскому проповеднику Фетхулле Гюлену, которого Эрдоган считает причастным к перевороту.

Сам Гюлен, проживающий в США, отрицает подобные обвинения в свой адрес.
"Я горжусь тем, что Великобритания поддержала вас 15 июля прошлого года, когда вы защищали демократию", - сказала Тереза Мэй.

"Сейчас важно, чтобы Турция продолжила курс на поддержание демократии, признавая верховенство закона и выполняя все обязательства, связанные с правами человека", - подчеркнула она.

Во время встречи Мэй и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии, проблему воссоединения Кипра, а также вопросы авиационной безопасности.

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