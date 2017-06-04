Теракт в Лондоне: свидетельства очевидцев

"Человека резали у меня на глазах"

Натали и Бен подходили к входу на станцию метро "Бороу Хай-стрит", когда увидели много бегущих людей.

На глазах у супругов на человека напали с ножом.

"Я увидел мужчину в красном с довольно большим ножом, думаю, клинок был дюймов десять [25 см], — рассказал Бен. — Он напал на другого человека и ударил его ножом три раза, не проявляя при этом никаких эмоций".

"Мне показалось, что тот, на кого напали, хотел как-то вмешаться в события, но ничего не смог сделать, потому что его ранили, и он осел на землю".

Сделав свое дело, человек с ножом спокойно пошел прочь. Бену показалось, что с ним был спутник.

"В человека с ножом кто-то кинул столиком, еще кто-то запустил бутылкой. Потом мы с женой услышали три выстрела и побежали".

"Я видел женщину с раной в шее"

Алекс Шеллам в момент ЧП был в пабе под Лондонским мостом со своей девушкой и двумя друзьями.

"Часов в 10 вечера в паб вбежала в поисках помощи раненая женщина. У нее сильно шла кровь из раны на шее — казалось, что было перерезано горло. Люди стали пытаться остановить кровь. Паб закрыли.

Снаружи экстренные службы пытались реанимировать другого человека. Там были вооруженные полицейские, они сказали нам уходить".

Вместе с еще несколькими людьми Шеллам и его друзья попытались укрыться в ресторане в Бороу Маркет.

"Полицейские сказали нам ждать на кухне, пока они проверяют окрестности. Потом велели покинуть ресторан и проводили бегом до места за пределами опасной зоны".

"В нас целились 50 полицейских"

Куми де Коста и две ее подруги оказались свидетелями нападения в районе Бороу маркет.

"Водитель такси повернул к рынку, и тут мы оказались заблокированы посреди перестрелки. Улица была с односторонним движением, и развернуться мы не могли.

Были слышны много выстрелов. Два человека лежали на земли за церковью, еще двое или трое наклонились к ним.

Пару раз из-за стрельбы вокруг нам пришлось лечь на пол такси.

В нас целились около пятидесяти полицейских. Один лазерный прицел был прямо на водителе такси. Мы подняли руки и попытались так выбраться из машины. Они [полицейские] закричали на нас и прогнали прочь.

Из ресторана выходил мужчина, у него на шее была салфетка, из-под которой текла кровь. Еще один мужчина лежал на земле. Я не знаю, ждал ли он помощи, или уже умер.

Мы выбрались по маленьким боковым улочкам. Там полиция отправила нас к мосту Blackfriars. Было видно, что люди заглядывают за парапет. Может быть, кто-то спрыгнул с моста".