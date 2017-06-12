Теракт в Лондоне: арестован седьмой подозреваемый

В районе Баркинг арестован 19-летний молодой человек. По месту его жительства идут обыски.

Еще шестеро подозреваемых по делу о теракте находятся под стражей. Всего было задержано около 20 человек, однако большую часть из них впоследствии отпустили.

В общей сложности полиция опросила более 260 свидетелей из 19 стран.

Вечером 3 июня трое вооруженных мужчин - Хурам Шазад Батт, Рашид Редуан и Юссеф Загба - на фургоне выехали на тротуар на Лондонском мосту и сбили несколько человек.

Затем они вышли из машины и начали нападать на людей с ножами. Исполнители теракта надели фальшивые пояса смертников - пластиковые бутылки, перемотанные серой клейкой лентой.

Полиция считает, что с помощью этих поясов исполнители теракта хотели напугать окружающих еще больше. Также они, возможно, думали, что полицейские не будут в них стрелять, опасаясь взрывов.

Все нападавшие были убиты полицейскими в течение восьми минут после начала нападения. В результате теракта погибли восемь человек, десятки получили ранения.