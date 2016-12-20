Теракт в Берлине: полиция не уверена, что задержала настоящего преступника

Власти столицы Германии выступили во вторник, 20 декабря, с пресс-конференцией по поводу трагедии, случившейся накануне в Берлине, где грузовик врезался в толпу людей на рождественском рынке. Глава берлинской полиции Клаус Кант заявил, что не может утверждать, что задержанный по подозрению в совершении теракта и террорист, направивший грузовик в толпу людей, - один и тот же человек. Расследование продолжается.

По словам Кандта, информация о возможных исламистских терактах в немецкой столице и рождественских рынках как возможной цели появилась еще в ноябре. Кандт заявил, что по периметру рождественских базаров будут установлены кирпичные барьеры или заграждения из других прочных материалов.

Новый сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гайзель заявил, что меры безопасности будут усилены в столице не только на рождественских рынках - значительно увеличится присутствие полиции в местах массовых скоплений людей, в том числе на стадионах. Сенатор попросил жителей и гостей города предоставить полиции фотографии и видеоматериалы трагедии.

Гайзель подтвердил, что организаторам рождественских ярмарок в Берлине была направлена просьба закрыть рынки на один день. По его сведениям, они серьезно отнеслись к этой просьбе: рынок на Александерплац 20 декабря открыт не был.

Правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер поблагодарил спасательные службы, пожарных и врачей, работавших на месте случившегося и в больницах, и назвал атаку на рождественскую ярмарку в центре столицы Германии "атакой на нашу свободу, на нашу жизнь". "Жертвой мог стать действительно каждый", - добавил Мюллер.

Бургомистр Берлина заявил, что Бранденбургские ворота, символ немецкой столицы, будут освещены в цвета немецкого флага в память о жертвах трагедии.

Все раненые были распределены по берлинским клиникам, сказал представитель спасательных служб Берлина. Каждому был обеспечен индивидуальный уход. 18 человек получили угрожающие их жизни ранения. 3 человека умерли от последствий этих травм.

Вечером 19 декабря грузовик врезался в толпу людей на рождественском базаре в центре Берлина. По данным следствия, автомобиль, скорее всего, был "преднамеренно направлен на скопление людей". 20 декабря канцлер Германии Ангела Меркель выступила с заявлением в связи с трагедией. Она заявила, что 12 человек стали, судя по информации на настоящий момент, жертвами террористического акта и констатировала, что он, вероятнее всего, был осуществлен человеком, попросившим в Германии убежища.