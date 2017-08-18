Теракт в Барселоне: пострадали граждане 18 стран

 (16)
rus.DELFI.lv
пятница, 18 августа 2017 г. 09:08
Граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.
© AFP / Scanpix

Известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

О наличии среди пострадавших латвийских граждан на данный момент не сообщается. Ни один житель Латвии не зарегистрирован в Консульском реестре. МИД и посольство Латвии в Испании поддерживает связь с местными правоохранительными органами и спасательными службами об установлении личности пострадавших.

Как сообщалось, 17 августа в результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более ста пострадали. 15 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 получили ранения средней тяжести и еще 42 — легкие травмы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Дрисс Укабир, на имя которого был арендован фургон, протаранивший пешеходов на Рамбле, заявил в полиции Каталонии, что у него украли документы. Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки с предполагаемым террористом.

Мэр Барселоны объявила о минуте молчания, которая намечена на 18 августа, на 12:00 по местному времени.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

В мире

Зять Березовского избежал выдачи из Британии в Россию (1)

Зять Березовского избежал выдачи из Британии в Россию
Экс-зять покойного российского олигарха Бориса Березовского Георгий Шуппе окончательно избавился от угрозы экстрадиции на родину: Россия не обжаловала отказ лондонского суда.

ФОТО: в Риге найден засекреченный туннель КГБ (14)

ФОТО: в Риге найден засекреченный туннель КГБ
Этим летом в Риге осуществляется масштабный проект реконструкции тепловых сетей под центральными улицами столицы. Во время строительных работ на ул. Стабу около так называемого Углового дома (здания, в котором ранее размещался КГБ Латвийской ССР) был обнаружен засекреченный объект — туннель , пишет издание skaties.lv.

Опрос: Россию и Путина в мире не очень боятся, но не доверяют (27)

Опрос: Россию и Путина в мире не очень боятся, но не доверяют
В мире в целом неблагоприятно относятся к России и внешней политике ее президента Владимира Путина, но лишь немногие видят в этом большую угрозу. К такому выводу пришли эксперты расположенного в Вашингтоне неправительственного исследовательского центра Pew Research Center, одного из немногих в мире, проводящего глобальные соцопросы.

На Балтике начинаются международные военные учения Open Spirit-2017 (2)

Kariniai laivai Baltijos jūroje
В территориальных водах Латвии с сегодняшнего дня до 31 августа будут проходить ежегодные международные военные учения "Open Spirit". Задача учений — поиск и уничтожение в море мин времен Первой и Второй мировой войн, сообщает Министерство обороны.

Посол Латвии в НАТО: успехи стран Балтии раздражают Россию (143)

Посол Латвии в НАТО: успехи стран Балтии раздражают Россию
Успехи стран Балтии раздражают Россию, однако настороженность между соседями никому не нужна. При этом присутствие войск НАТО не только позитивно влияет на безопасность в регионе, но и экономически выгодно для Латвии.
Facebook друзья