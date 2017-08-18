Теракт в Барселоне: пострадали граждане 18 стран

Граждане не менее 18 государств пострадали в результате наезда фургона в центре Барселоны, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на местные власти.

Известно о пострадавших из Франции, Германии, Испании, Нидерландов, Аргентины, Венесуэлы, Бельгии, Австралии, Венгрии, Перу, Северной Ирландии, Греции, Кубы, Македонии, Китая, Италии, Румынии и Алжира.

О наличии среди пострадавших латвийских граждан на данный момент не сообщается. Ни один житель Латвии не зарегистрирован в Консульском реестре. МИД и посольство Латвии в Испании поддерживает связь с местными правоохранительными органами и спасательными службами об установлении личности пострадавших.

Как сообщалось, 17 августа в результате наезда фургона на улице Рамбла в центре Барселоны 13 человек погибли, более ста пострадали. 15 человек находятся в тяжелом состоянии, 25 получили ранения средней тяжести и еще 42 — легкие травмы.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Дрисс Укабир, на имя которого был арендован фургон, протаранивший пешеходов на Рамбле, заявил в полиции Каталонии, что у него украли документы. Двое полицейских получили ранения в результате перестрелки с предполагаемым террористом.

Мэр Барселоны объявила о минуте молчания, которая намечена на 18 августа, на 12:00 по местному времени.