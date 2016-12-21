Теракт на рождественском рынке в Берлине: новые подробности

Deutsche Welle
среда, 21 декабря 2016 г. 11:35
Через сутки после наезда грузовика на толпу людей, находившихся на рождественском базаре в центре Берлина, появляются подробности о погибших, опознание которых продолжается.
© AFP/Scanpix

Спустя сутки после теракта на рождественском базаре в Берлине, приведшем к гибели 12 человек, появляются новые подробности о случившемся. Большинство из них касаются нападения на шофера и захвата злоумышленником или несколькими преступниками польского грузовика, ставшего орудием убийства.

Интернет-портал немецкой медиакомпании RBB в среду, 21 декабря, сообщает, что польские правоохранители начали свое расследование по факту убийства с особой жестокостью гражданина Польши. Как отмечается в сообщении, погибший шофер был атакован неизвестным в кабине его машины. "Ему были нанесены резаные раны, в том числе и лица", - сообщил владелец фирмы, которой принадлежал грузовик, Ариэль Журавски, опознавший своего работника по фотографии.

Газета Bild со ссылкой на данные вскрытия указывает, что шофер, найденный на месте пассажира, был жив вплоть до того момента, когда грузовик врезался в толпу людей. Эксперт полагает, указывает издание, что преступник нанес ему несколько ножевых ранений, в то время, когда тот пытался добраться до руля, чтобы воспрепятствовать наезду на людей. По информации агентства dpa, затем водитель был застрелен из мелкокалиберного оружия, которое до сих пор не обнаружено.

Обнадеживающий сигнал

Вечером 20 декабря в эфире одного из ток-шоу на канале ZDF глава Союза немецкой уголовной полиции Андре Шульц (André Schulz) заявил, что уже в течение одного-двух дней следствие сообщит о новом подозреваемом. По его словам, следствие серьезно продвинулось в поисках преступника, но многие детали полиция пока разглашать не может.

Идет опознание погибших

По последним данным, опознаны шестеро из 12 погибших в ходе теракта. Не исключено, что еще трое погибших были иностранцами. Так, посол Украины в Германии Андрей Мельник указал на высокую вероятность гибели одного украинца. По словам посла, полиция завершает идентификацию тела.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что среди раненых - один гражданин Израиля. Его жена, также находившаяся на рождественском рынке, числится пока пропавшей без вести.

Также пропавшей без вести числится и молодая женщина из Италии, чей телефон был найден на месте трагедии. Ее родственники прибыли в Берлин и ждут информации от полиции.

Deutsche Welle
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