Телохранитель Пабло Эскобара предложил Терезе Мэй легализовать кокаин

NEWSru.com
среда, 19 июля 2017 г. 09:25
Джон Хайро Веласкес по кличке Попай, который работал личным телохранителем и киллером колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, призвал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй легализовать кокаин, чтобы предотвратить тысячи смертей от наркотиков, сообщает The Independent.
© Shutterstock nuotr.

По словам Веласкеса, "кокос" нужно продавать в аптеках, а фармацевты должны следить, чтобы он был чистый. В малых дозах, как утверждается, чистый кокаин не опаснее жирной пищи или газировки.

В Великобритании почти 4000 человек в 2015 году умерли от отравления некачественными наркотиками, приобретенными на улицах, в том числе потребители, которые приобрели кокаин, разбодяженный стиральным порошком или транквилизаторами. Количество смертей от кокаина выросло втрое — с 112 до 320.

54-летний Веласкес, которого обвиняют почти в тысяче убийств, выступил с обращением, на этот раз чтобы спасти жизни людей.

"Послушайте, все убивает. Газировка, виски, пиво. Сигареты, марихуана. Хлеб", — заявил бывший киллер из колумбийского города Медельин, где он скрывается. Этот родной город Пабло Эскобара был известен в конце 1970-х в связи с так называемым Медельинским кокаиновым картелем.

"Еда из McDonald's убивает больше, чем кокаин. Но люди могут выбирать. Если кокаин легализовать, он будет продаваться только в аптеках, и люди, которые захотят купить его, будут знать, что он чистый", — пытается втолковать киллер британскому премьеру.

Легализация поможет также положить конец бандитским разборкам, наживе на контрабанде.

"Война с наркотиками — иллюзия. Это все ложь. Каждый день незаконная торговля растет и растет. И везде, куда идет колумбийский кокаин — Великобритания, США, Южная Африка, Ирландия, — он приносит страдания и кровопролитие".

Люди умирают тысячами при контрабанде и больше подвергаются опасности, потому что бизнес находится в руках мафии.

Попай добровольно сдался полиции в 1992 году, дав показания против друга босса. Власти Колумбии освободили Веласкеса в 2014 году после почти 24-летнего заключения в тюрьме по обвинению в терроризме и незаконном обороте наркотиков. После освобождения он приступил к написанию мемуаров о сотрудничестве бывшего босса со спецслужбами и завел канал на YouTube, который снискал популярность пользователей.

Сейчас на него подписано более 400 тыс. человек. Наркобарон и колумбийский политик Пабло Эскобар заработал более 3 млрд долларов на наркотиках (это оценка Forbes за 1989) год. Он вошел в историю как один из самых жестоких преступников XX века.

В 1980-х и 1990-х Медельинский картель контролировал большую часть поставок кокаина в США. Эскобар был убит полицией в 1993 году у себя на родине.

В январе 2016 года в Майями-Бич была снесена вилла наркобарона.

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