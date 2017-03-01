Телемост: двуязычное образование в Балтии и конкурентоспособность на рынке труда

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ru.DELFI.lt
среда, 1 марта 2017 г. 20:10
Латвия и Эстония 13 лет назад провели схожие реформы системы образования. Сегодня они вновь на пороге перемен. Как эстонское образование стало одним из лучших в мире? Чему хотят учиться в Латвии?
© Телемост

Правда ли, что школы в Эстонии могут вернуться к русскому языку, а в Латвии — полностью перейти на государственный латышский?

Как в Эстонии, так и в Латвии система образования стоит на пороге больших реформ. Последние тесты PISA Организации экономического сотрудничества и развития показали, что Эстония по качеству образования ушла от Латвии далеко вперед, на 28 позиций. А ведь еще 13 лет назад именно Эстония выбрала Латвию как пример для подражания.

На эти вопросы попытаются ответить участники латвийско-эстонского телемоста, который будут транслировать телеканалы ETV+ (Эстония) и LTV7 (Латвия).

Трансляцию также можно будет наблюдать и на сайте русской версии DELFI.

Политики, эксперты, родители и ученики обсудят что необходимо изменить, чтобы русскоязычные дети Эстонии и Латвии были конкурентноспособны на рынке труда, двуязычное образование и билингвальных детей.

"Мы оценим ситуацию в наших странах, постараемся развеять мифы и вывести формулу успеха. Участники дискуссии в рамках прямого телевизионного эфира решат, что можно сделать в политическом тупике – какие рычаги влияния есть у родителей и самих учеников", - сказано в анонсе телемоста. Ведущие – Андрей Титов и Алексей Дунда.

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